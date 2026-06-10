देश

Narendra Modi: १२ वर्षांच्या कार्यकाळानंतर पंतप्रधान मोदींचा भावनिक सूर! नेहरूंचा विक्रम मोडल्यानंतर पहिली प्रतिक्रिया; काय म्हणाले?

Narendra Modi statement: देशाच्या इतिहासातील सर्वात प्रदीर्घ कार्यकाळ असलेल्या पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या १२ वर्षांच्या कार्यकाळाच्या पूर्ततेनिमित्त एनडीएच्या बैठकीत एक अभिनंदनपर ठराव मंजूर करण्यात आला.
Narendra Modi statement

Narendra Modi statement

ESakal

Vrushal Karmarkar
Updated on

केंद्रातील मोदी सरकारच्या १२ व्या वर्धापन दिनानिमित्त, नवी दिल्लीतील भारत मंडपम येथे राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीची एक मोठी बैठक पार पडली. या बैठकीला एनडीए-शासित राज्यांचे मुख्यमंत्री आणि उपमुख्यमंत्रीही उपस्थित होते. बैठकीदरम्यान पंतप्रधान मोदी म्हणाले, "मी माझ्या आयुष्यात हा टप्पा गाठेन अशी कधी कल्पनाही केली नव्हती. या राजकीय प्रवासात अनेक चढ-उतार आले आहेत. इतका प्रदीर्घ काळ भारतमातेची सेवा करण्याचे भाग्य केवळ देवाच्या कृपेनेच शक्य झाले आहे. माझ्यासाठी जनताच देव आहे. या प्रेमाबद्दल आणि कृतज्ञतेबद्दल धन्यवाद."

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