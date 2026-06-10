Narendra Modi: १२ वर्षांच्या कार्यकाळानंतर पंतप्रधान मोदींचा भावनिक सूर! नेहरूंचा विक्रम मोडल्यानंतर पहिली प्रतिक्रिया; काय म्हणाले?

केंद्रातील मोदी सरकारच्या १२ व्या वर्धापन दिनानिमित्त, नवी दिल्लीतील भारत मंडपम येथे राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीची एक मोठी बैठक पार पडली. या बैठकीला एनडीए-शासित राज्यांचे मुख्यमंत्री आणि उपमुख्यमंत्रीही उपस्थित होते. बैठकीदरम्यान पंतप्रधान मोदी म्हणाले, "मी माझ्या आयुष्यात हा टप्पा गाठेन अशी कधी कल्पनाही केली नव्हती. या राजकीय प्रवासात अनेक चढ-उतार आले आहेत. इतका प्रदीर्घ काळ भारतमातेची सेवा करण्याचे भाग्य केवळ देवाच्या कृपेनेच शक्य झाले आहे. माझ्यासाठी जनताच देव आहे. या प्रेमाबद्दल आणि कृतज्ञतेबद्दल धन्यवाद.".पंतप्रधान मोदी म्हणाले की, काँग्रेस पक्षाने विश्वासघात केल्यानंतर जनतेने एनडीएवर विश्वास ठेवला. ते म्हणाले, "२०१४ पूर्वीची दशके मोठ्या अस्थिरतेने आणि गोंधळाने भरलेली होती. त्याचा परिणाम म्हणून देशाला मोठा फटका बसला. पण आता देशातील जनता एका स्थिर सरकारचे कार्य पाहत आहे आणि त्याच्या निर्णायकतेचे प्रशंसक आहेत. आज मी या देशातील महान जनतेला सलाम करतो आणि जनतेप्रती माझी कृतज्ञता व्यक्त करतो.".भाजपला मोठा धक्का! अन्नामलाईंनंतर आणखी एका बड्या नेत्याने सोडली साथ, 'या' पक्षात करणार प्रवेश....एनडीए नेत्यांच्या बैठकीत पंतप्रधान मोदी म्हणाले, "२०१४ मध्ये जेव्हा एनडीए जिंकली, तेव्हा मी म्हणालो होतो की सर्वसामान्यांमध्ये एक नवी आशा निर्माण झाली आहे. ही आशा टिकवून ठेवणे ही आपल्या सर्वांवर एक मोठी जबाबदारी होती. काँग्रेसने केलेल्या विश्वासघातानंतर देशातील जनतेने आमच्यावर विश्वास ठेवला होता. आज मला समाधान आणि अभिमान वाटतो की, एक एनडीए परिवार म्हणून आम्ही नेहमीच राष्ट्राचा विश्वास दृढ केला आहे.".पंतप्रधान मोदी म्हणाले, "एनडीएच्या १२ वर्षांच्या कार्यकाळातील सर्वात मोठ्या यशांपैकी एक म्हणजे देशाची काँग्रेसच्या दुष्टचक्रातून सुटका झाली आहे. काँग्रेसने देशाला असहाय्यता, दुःख आणि न्यूनगंडाच्या गर्तेत लोटले होते. भारतात विकास हळूहळू होतो, जलद विकास शक्य नाही, असे देशाला जाणवून देण्यात आले होते. आणि मोठ्या चलाखीने या संथ विकासाला 'हिंदू ग्रोथ रेट' असे नाव देण्यात आले, म्हणजेच कार्यशैली काँग्रेसची, जबाबदारी काँग्रेसची आणि अपयशही काँग्रेसचेच. पण हा कलंक देशाच्या मोठ्या हिंदू लोकसंख्येवर लावण्यात आला, वास्तविक पाहता या वाईट संस्कृतीला 'काँग्रेस ग्रोथ रेट' असे नाव द्यायला हवे होते.".MRP Protest Delhi: एमआरपीतील त्रुटींविरोधात जंतर-मंतरवर राष्ट्रीय आंदोलन; महाराष्ट्रातून ५०० कार्यकर्ते नवी दिल्लीत रवाना.ते म्हणाले, "काँग्रेसच्या या विकास दरात सुशासन, धोरण, हेतू आणि निर्णयाचा अभाव होता. अटलबिहारी वाजपेयी यांच्या नेतृत्वाखाली जेव्हा एनडीए सरकार सत्तेवर आले, तेव्हा विकासाला कसा वेग येतो याची आम्हाला पहिल्यांदा झलक मिळाली. पण दुर्दैवाने, २००४ मध्ये देश पुन्हा एकदा अस्थिरतेच्या वादळात आणि काँग्रेसच्या तावडीत सापडला. विकास तर दूरच, काँग्रेसने देशाला एकापाठोपाठ एक हजारो कोटी रुपयांच्या घोटाळ्यांमध्ये ओढले. २०१४ मध्ये जेव्हा एनडीए सरकार सत्तेवर आले, तेव्हा देशाचे नशीब पुन्हा पालटले. जेव्हा हेतू, धोरण आणि निर्णय हे सर्व एकत्र काम करतात, तेव्हा विकास कसा होतो हे देशाने पाहिले.".Ram Katori : राम मंदिर आंदोलनातून जन्माला आलेली 'रामकटोरी' मिठाई हिंदू-मुस्लिम दोन्ही समाजात आहे फेमस, अरब देशातूनही होते मागणी.पंतप्रधान नरेंद्र मोदी म्हणाले, "प्रश्न हा आहे की, जर १२ वर्षांत इतके काही घडू शकते, तर ते अनेक दशकांपासून का घडले नाही? हाच 'काँग्रेसच्या विकास दरा'त आणि 'एनडीएच्या विकास दरा'त फरक आहे. एका व्यवस्थेने लोकांना वाट पाहायला लावली. आजची व्यवस्था परिणाम दाखवते. एका व्यवस्थेने कामात अडथळा आणला आणि विलंब केला. आजची व्यवस्था म्हणते की, काम आता, वेळेवर आणि मोठ्या प्रमाणावर केले जाईल. आणि म्हणूनच, २०१४ ते २०२६ पर्यंतची कहाणी ही केवळ आकड्यांची कहाणी नाही; ही अशा भारताची कहाणी आहे, ज्याने पहिल्यांदाच आपल्या पूर्ण क्षमतेने धावण्याचा निर्णय घेतला आहे." .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.