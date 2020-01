धक्कादायक! केरळमधील आठ जणांचा नेपाळमधील रिसॉर्टमध्ये गुदमरून मृत्यू!

काठमांडू : येथील एका रिसॉर्टमध्ये वायूगळती होऊन चार मुलांसह आठ भारतीयांचा गुदमरून मृत्यू झाल्याची धक्कादायक घटना मंगळवारी (ता.21) घडली.

केरळमधील पोखरा येथील 15 जणांचा गट येथे आला होता. आपला दौरा संपवून परतीच्या मार्गावर असताना मकवानपुरा जिल्ह्यातील दमण येथील एव्हरेस्ट पॅनोरामा रिसॉर्ट येथे ते सर्व जण उतरले होते. हॉटेलच्या व्यवस्थापकाने दिलेल्या माहितीनुसार, खोलीमध्ये उष्णता राहावी, यासाठी त्यांनी 'गॅस हीटर' सुरू ठेवला होता.

त्यांनी हॉटेलातील वेगवेगळ्या चार खोल्या आरक्षित केल्या होत्या. मात्र, त्यातील आठ जण एकाच खोलीत राहत होते, तर उर्वरित दुसऱ्या खोलीत राहत होते. खोलीची दारे-खिडक्‍या आतून बंद करण्यात आल्या होत्या, अशीही माहिती व्यवस्थापकाने दिली.

प्रवीणकुमार नायर (वय 39), शरण्या (34), रणजित कुमार टी. बी. (39), इंदू रणजित (34), श्रीभद्र (9), अभिनव सोराया (9), अभी नायर (7) आणि वैष्णव रणजित (2) अशी मृत्युमखी पडलेल्यांची नावे आहेत. वायूगळती झाल्याने या सर्वांचा मृत्यू झाल्याचा अंदाज पोलिसांनी व्यक्त केला आहे.

या घटनेनंतर केरळचे मुख्यमंत्री पी. विजयन यांनी परराष्ट्रमंत्री एस. जयशंकर यांच्याशी संपर्क साधून संबंधित कुटुंबीयांना योग्य ती मदत सरकारकडून पुरविण्याची विनंती केली आहे.

Kerala Tourism Min: On CM's direction, NORKA (Non-Resident Keralites Affairs) officials contacted Indian embassy in Nepal to return the bodies as soon as possible. Indian Envoy to Nepal&a doctor from India are in hospital in Kathmandu. Bodies expected to be brought back tomorrow.

— ANI (@ANI) January 21, 2020