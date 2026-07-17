Aamir Khan Sonam Wangchuk : सोनम वांगचुक यांच्या उपोषणावर आमिर खानची पहिली प्रतिक्रिया; '3 इडियट्स'मधील रँचोबाबत केला मोठा खुलासा

Rancho Character Aamir Khan Reaction : दिल्ली येथे जंतरमंतर येथे सुरु असलेल्या सोनम वांगचुक यांच्या बेमुदत उपोषणावर अभिनेता आमिर खान यांनी प्रथमच प्रतिक्रिया दिली आहे. '3 इडियट्स' चित्रपटातील रँचो (फुनसुख वांगडू) हे पात्र सोनम वांगचुक यांच्या जीवनावर आधारित असल्याची अनेक वर्षांपासूनची धारणा त्यांनी फेटाळून लावली. मात्र, वांगचुक यांच्या प्रकृतीबाबत आपण अत्यंत चिंतित असून त्यांनी लवकरच उपोषण मागे घ्यावे, अशी अपेक्षा त्यांनी व्यक्त केली.लंडन इंडियन फिल्म फेस्टिव्हलच्या समारोप सोहळ्यात 'लगान' चित्रपटाच्या विशेष प्रदर्शनासाठी आमिर खान उपस्थित होते. चित्रपटाच्या २५ वर्षांच्या प्रवासानिमित्त आयोजित संवाद सत्रात त्यांनी प्रेक्षकांच्या प्रश्नांना उत्तरे दिली..यावेळी सोनम वांगचुक आणि त्यांच्या सुरू असलेल्या बेमुदत उपोषणाबाबत आमिर खान यांना प्रश्न विचारण्यात आला. त्यावर बोलताना त्यांनी '3 इडियट्स'मधील रँचो हे पात्र सोनम वांगचुक यांच्यावर आधारित असल्याचा समज चुकीचा असल्याचे स्पष्ट केले..आमिर खान म्हणाले, "हे खरं नाही. हा एक गैरसमज आहे. '3 इडियट्स' करत असताना आम्हाला सोनम वांगचुक यांच्याबद्दल माहिती नव्हती. काही दिवसांपूर्वी चतुरची भूमिका साकारणाऱ्या कलाकाराचा व्हिडिओ पाहिला. त्यामध्ये त्याने तसे म्हटले होते, पण ते चुकीचे आहे. दिग्दर्शक राजकुमार हिरानी, लेखक अभिजात जोशी किंवा मला त्यावेळी सोनम वांगचुक यांच्याविषयी माहिती नव्हती. मात्र, ते करत असलेले काम अत्यंत महत्त्वाचे आहे. त्यांचा सन्मान करण्यासाठी ते '3 इडियट्स'मधील पात्राचे प्रेरणास्थान असण्याची गरज नाही. वस्तुस्थिती स्पष्ट करण्यासाठी मी हे सांगत आहे.".यानंतर सोनम वांगचुक यांच्या प्रकृतीबाबत वाढत्या चिंतेवर प्रतिक्रिया देताना आमिर खान म्हणाले, "त्यांच्या प्रकृतीची आणि जीवाची आम्हा सर्वांनाच चिंता आहे. ही परिस्थिती सकारात्मकरीत्या संपावी, अशी आमची इच्छा आहे. त्यांनी आपले उपोषण लवकरच मागे घ्यावे, अशी आम्हा सर्वांची अपेक्षा आहे.".Rahul Gandhi Sonam Wangchuk : सोनम वांगचुक यांच्या आंदोलनापासून राहुल गांधी दूर का? काँग्रेसच्या भूमिकेवर प्रश्नचिन्ह.ओमी वैद्य काय म्हणाले होते?दरम्यान, काही दिवसांपूर्वी '3 इडियट्स'मध्ये चतुर रामलिंगमची भूमिका साकारणारे अभिनेता ओमी वैद्य यांनीही सोनम वांगचुक यांना पाठिंबा दर्शविला होता. सोशल मीडियावर शेअर केलेल्या व्हिडिओमध्ये त्यांनी 'फुनसुख वांगडू' हे पात्र सोनम वांगचुक यांच्या जीवनावर आधारित असल्याचा दावा केला होता..ओमी वैद्य म्हणाले होते, "लडाखमधील अभियंता, संशोधक, शिक्षणतज्ज्ञ आणि समाजसुधारक सोनम वांगचुक यांच्या जीवनावरूनच '3 इडियट्स'मधील फुनसुख वांगडू हे पात्र साकारण्यात आले आहे. मी त्यांना भेटलो आहे. सध्या ते दीर्घकाळापासून उपोषण करत आहेत. त्यांची रक्तातील साखरेची पातळीही मोठ्या प्रमाणात घसरली आहे. माध्यमांमध्ये याची पुरेशी दखल घेतली जात नाही. हा अत्यंत महत्त्वाचा विषय आहे. मला फुनसुख वांगडू अर्थात सोनम वांगचुक यांचा मृत्यू व्हावा असे वाटत नाही आणि तुम्हालाही तसे वाटत नसेल.".सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.