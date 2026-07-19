Abhijit Deepke: अभिजीत दीपके यांच्या उपोषणासमोर आरोग्याचे आव्हान; 'या' कारणामुळे दीर्घकाळ उपाशी राहणे कठीण

सामाजिक कार्यकर्ते सोनम वांगचुक यांना उपोषणाच्या २१व्या दिवशी जंतर मंतर येथून हटवण्यात आल्यानंतर कॉक्रोच जनता पार्टी (सीजेपी)चे संस्थापक अभिजीत दीपके यांनी उपोषण सुरू केले. पोलिसांच्या कारवाईबद्दल नाराजी व्यक्त करत त्यांनी हा निर्णय घेतला. मात्र, हे उपोषण त्यांच्यासाठी शारीरिकदृष्ट्या मोठे आव्हान ठरणार असल्याची चर्चा आहे. यामागे केवळ त्यांना उपोषणाचा पूर्वानुभव नसणे हे कारण नसून, त्यांना असलेला मायग्रेनचा त्रासही महत्त्वाचा घटक असल्याचे त्यांनी स्वतः स्पष्ट केले आहे..उपोषण न करण्यामागील कारण स्पष्टनीट पेपरफुटी प्रकरणात शिक्षणमंत्री धर्मेंद्र प्रधान यांच्या राजीनाम्याच्या मागणीसाठी अभिजीत दीपके यांनी २० जूनपासून जंतर मंतर येथे आंदोलन सुरू केले आहे. सोनम वांगचुक उपोषणावर असताना सोशल मीडियावर दीपके यांच्या खाण्यापिण्याचे व्हिडिओ शेअर करून त्यांच्यावर टीका करण्यात आली. अनेकांनी असा प्रश्न उपस्थित केला की, ६० वर्षीय सोनम वांगचुक उपोषण करत असताना सीजेपीचे तरुण संस्थापक मात्र जेवण का करत आहेत?या संदर्भात विविध माध्यमे आणि यूट्यूब चॅनेल्सनी विचारलेल्या प्रश्नांना उत्तर देताना दीपके यांनी वारंवार सांगितले की, सोनम वांगचुक यांनीच त्यांना उपोषण करण्यापासून रोखले होते..मायग्रेनमुळे उपाशी राहणे शक्य नसल्याचा दावाएका यूट्यूब चॅनेलशी संवाद साधताना अभिजीत दीपके यांनी उपोषण न करण्यामागील वैयक्तिक कारणही सांगितले. आंदोलनाची संपूर्ण जबाबदारी स्वतःवर आणि मुख्य टीमवर असल्याने सतत सक्रिय राहणे आवश्यक असल्याचे त्यांनी नमूद केले. याशिवाय त्यांना मायग्रेनचा त्रास असल्यामुळे दीर्घकाळ उपाशी राहणे शक्य नसल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.दीपके म्हणाले, "उपोषण माझ्या नियंत्रणाबाहेर आहे. मला मायग्रेनचा त्रास आहे. माझी आई नेहमी सांगते की, वेळेवर जेवलो नाही तर माझे डोके दुखू लागते." त्यांच्या या विधानातून आरोग्याच्या समस्येमुळे उपोषण करणे कठीण असल्याचे त्यांनी अधोरेखित केले..Sonam Wangchuk Wife : 'माझ्या पतीला उपचार करण्यापूर्वी माझी परवानगी घ्या'; पत्नी गीतांजली आंगमो यांनी केली विनंती.आंदोलनाच्या नेतृत्वाची जबाबदारीअभिजीत दीपके हे या आंदोलनाचे प्रमुख समन्वयक असल्याचेही सांगितले जाते. आंदोलनाची संपूर्ण रूपरेषा आखणे, आंदोलकांना प्रोत्साहित करणे आणि परिस्थिती नियंत्रणात ठेवणे या जबाबदाऱ्या त्यांच्यावर आहेत. या सर्व कामांसाठी सातत्याने ऊर्जा आणि सक्रियता आवश्यक असल्याचेही त्यांनी नमूद केले आहे..अमेरिकेत शिक्षण पूर्ण करून भारतात परतलेल्या दीपके यांनी यापूर्वी काही काळ आम आदमी पार्टीसोबत काम केले होते. मात्र, उपोषणाचा त्यांना कोणताही पूर्वानुभव नसल्याचे सांगितले जाते. अशा परिस्थितीत उपोषणादरम्यान त्यांच्या प्रकृतीवर परिणाम झाल्यास आंदोलनासमोरील आव्हाने आणखी वाढू शकतात..Sonam Wangchuk Health Update : सोनम वांगचुक यांच्या रक्त तपासणीत बदल, हेल्थ बुलेटीनमध्ये डॉक्टर काय म्हणाले? ; २४ तास महत्त्वाचे.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.