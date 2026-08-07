Abhijeet Dipke Claim : सीजेपीवर पाळत ठेवण्यासाठी सरकार अमेरिकन कंपन्यांची मदत घेतंय? अभिजीत दिपकेचा खळबळजनक दावा

CJP Founder Abhijeet Dipke: कॉक्रोच जनता पार्टीचे संस्थापक अभिजीत दीपके यांनी एक खळबळजनक दावा केला आहे. दीपके यांच्या दाव्यानुसार दिल्लीतील भारत मंडपम येथे झालेल्या 'फ्यूचरक्राइम समिट २०२६' दरम्यान, अमेरिकेतील 'RESecurity' या एआय स्टार्टअप कंपनीने त्यांचे एआय टूल सादर करण्यासाठी दीपके यांची माहिती प्रदर्शित केली. ही घटना अनेक सरकारी अधिकाऱ्यांच्या उपस्थितीत घडली. आपल्यावर पाळत ठेवण्यासाठी सरकार अमेरिकन कंपन्यांची मदत घेत आहे का? अशा सवाल दीपके यांनी सोशल मिडिया पोस्टद्वारे केला आहे. .अभिजीत दिपके यांनी पोस्टमध्ये म्हटले आहे की, या परिषदेला उपस्थित असलेल्या एका व्यक्तीने मला सांगितल्यानुसार,याबाबत धक्का बसला. माझी माहिती अमेरिकन स्पाय कंपनीकडे आहे,यावरुन सरकार आमच्यावर अमेरिकन कंपन्यांच्या मदतीने पाळत तर ठेवत नाही ना? असा सवाल त्यांनी केला आहे..अमेरिकेत ट्विटर बॅन करताना दिलेलं कारण मनाला लागलं, म्हणून भारतात आलो; अभिजीत दीपके काय म्हणाला?.दरम्यान गुरूवारी अभिजीत दीपके यांच्या छत्रपती संभाजीनगर येथील निवासस्थानी बैठक झाली यात मोठी घोषणा करण्यात आली आहे.या बैठकीनंतर अभिजित दिपके यांनी बेरोजगारी हा एक प्रमुख मुद्दा असल्याचे नमूद केले आणि या मुद्द्याला देशव्यापी चळवळीचे स्वरूप दिले जाईल, असा निर्धार व्यक्त केला. तसेच, माजी शिक्षणमंत्री धर्मेंद्र प्रधान यांचा राजीनामा हे विद्यार्थी चळवळीचे सर्वात मोठे यश असल्याचे सांगत, त्यांनी यावर भर दिला की जंतरमंतर येथील आंदोलनाने केवळ विद्यार्थ्यांनाच नव्हे, तर बेरोजगार तरुणांनाही एकत्र आणले आहे. छत्रपती संभाजीनगर येथे झालेल्या दोन दिवसांच्या रणनीती बैठकीनंतरचे हे त्यांचे पुढील पाऊल आहे..FAQs 1. अभिजीत दीपके यांनी नेमका कोणता दावा केला? 👉 त्यांनी सांगितले की, त्यांच्या वैयक्तिक माहितीचा वापर एका एआय टूलच्या सादरीकरणासाठी करण्यात आला.2. हा प्रकार कुठे घडल्याचे सांगितले जाते? 👉 दिल्लीतील भारत मंडपम येथे झालेल्या ‘फ्यूचरक्राइम समिट 2026’मध्ये ही घटना घडल्याचे म्हटले जाते.3. कोणत्या कंपनीचा उल्लेख करण्यात आला आहे? 👉 अमेरिकेतील RESecurity या एआय स्टार्टअप कंपनीचा उल्लेख करण्यात आला आहे.4. दीपके यांनी सरकारवर कोणता सवाल उपस्थित केला? 👉 सरकार अमेरिकन कंपन्यांच्या मदतीने नागरिकांवर पाळत ठेवत आहे का, असा सवाल त्यांनी विचारला.5. संभाजीनगर बैठकीत काय निर्णय घेण्यात आला? 👉 बेरोजगारीविरोधात देशव्यापी चळवळ उभारण्याचा निर्णय घेण्यात आला.6. जंतरमंतर आंदोलनाबाबत त्यांनी काय म्हटले? 👉 या आंदोलनामुळे विद्यार्थी आणि बेरोजगार तरुण एकत्र आल्याचे त्यांनी नमूद केले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.