जेएनयूतील हल्लेखोराचा चेहरा स्टिंग ऑपरेशनमध्ये उघड, ABVP म्हणते...

नवी दिल्ली : दिल्लीतील जवाहरलाल नेहरू विद्यापीठात (जेएनयू) गुंडांकडून करण्यात आलेल्या हल्ल्यानंतर 'इंडिया टुडे' या वाहिनीने केलेल्या स्टिंग ऑपरेशनमध्ये एका हल्लेखोराचा चेहरा उघड झाला असून, तो अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषदेचा (ABVP) कार्यकर्ता असल्याचा दावा करण्यात आला आहे. मात्र, ABVP ने तो आपला कार्यकर्ता नसल्याचे म्हटले आहे.

जेएनयूमध्ये 5 जानेवारीला रात्री गुंडांना काठ्या, लोखंडी रॉड घेऊन विद्यार्थ्यांवर हल्ला केला होता. या हल्ल्यात जेएनयू विद्यार्थी संघटनेची नेत्या आयषी घोषसह 10 जण जखमी झाले होते. या हल्ल्यानंतर देशभर संताप व्यक्त करण्यात आला होता. हल्ल्याप्रकरणी डाव्या संघटनांकडून ABVP वर आरोप करण्यात आले. तर, ABVPने डाव्यांनीच हा हल्ला घडवून आणल्याचे म्हटले होते. त्यानंतर आता 'इंडिया टुडे' या वाहिनीने केलेल्या स्टिंग ऑपरेशनमध्ये या हल्ल्यात सहभागी असलेल्या अक्षत अवस्थी या हल्लेखोराचा चेहरा उघड झाला आहे. तसेच त्याची तो कबुली देतानाही दिसत आहे. यासह रोहित शहा, गीता कुमारी (जेएनयू विद्यार्थी संघटनेची माजी प्रमुख) यांचाही समावेश असल्याचा दावा या वाहिनीने केला आहे.

During the assault on Velentina by AISA’s Dolan Samantha at the ad-block on 5th January around 3 pm, Akshat Awasthi can clearly be seen with left goons. We might not have the power of your network but we will demolish each & every lie that you put out. #LeftBehindJNUViolence https://t.co/XUqoyIW9BA pic.twitter.com/Kr3nC8qlyq

— ABVP (@ABVPVoice) January 11, 2020