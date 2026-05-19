पेट्रोल, डिझेल ते शेतातील खते: आफ्रिका खंड भारतासाठी ठरतोय 'लाइफलाइन'

आशिया खंड ही जगासाठी एक मोठी बाजारपेठ आहे. यातही भारत सर्वात वेगाने वाढणारी अर्थव्यवस्था आहे. देशातील उद्योगधंदे, वाहतूक आणि पायाभूत सुविधांचा विस्तार थक्क करणारा आहे. परंतु, या वेगाने धावणाऱ्या अर्थव्यवस्थेला चालना देण्यासाठी लागणारे इंधन (ऊर्जा) आणि नैसर्गिक संसाधने भारताकडे मर्यादित प्रमाणात उपलब्ध आहेत. Why Africa matters for India fuel fertilizer and economic growth explained.भारत आपल्या गरजेच्या ८५% पेक्षा जास्त कच्चे तेल परदेशातून आयात करतो. बऱ्याच काळापासून भारत यासाठी मध्य पूर्वेतील देशांवर अवलंबून होता. परंतु, तिथली राजकीय अस्थिरता आणि युद्धाची परिस्थिती पाहता, भारताने आपल्या आयातीचे विविधीकरण करण्यास सुरुवात केली. यामध्ये आफ्रिका खंडाने भारताला मोठा आधार दिला..आफ्रिका खंड भारतासाठी इंधनाचा आणि उर्जेचा एक हक्काचा, सुरक्षित आणि विश्वासू स्रोत बनला आहे. आफ्रिकेतील अफाट खनिज संपत्ती आणि भारताची वाढती ऊर्जेची गरज या एकमेकांसाठीच्या पुरक गोष्टींनी दोन्ही प्रदेशांना व्यापारीदृष्ट्या आणखी जवळ आणले आहे. आपल्या गाड्यांमधील पेट्रोल-डिझेलपासून ते शेतातील खतांपर्यंत, आफ्रिकेचा वाटा बराच मोठा आहे..Indo-Africa Summit : भारत-आफ्रिका संबंध : वसाहतवादाविरुद्धच्या लढ्यापासून ते २१ व्या शतकातील आर्थिक क्रांतीपर्यंत!.नायजेरियाचे स्वीट क्रूड :पश्चिम आफ्रिकेतील नायजेरिया हा भारताला तेल पुरवणारा आफ्रिकेतील सर्वात मोठा देश आहे. नायजेरियाच्या कच्च्या तेलाला 'स्वीट क्रूड' म्हटले जाते. यामध्ये गंधकाचे (Sulfur) प्रमाण कमी असल्याने भारतीय रिफायनरींमध्ये यापासून पेट्रोल आणि डिझेल तयार करणे अधिक सोपे आणि स्वस्त पडते. नायजेरियाशिवाय अंगोला, अल्जेरिया आणि सुदान मधूनही भारत दरवर्षी अब्जावधी डॉलर्सचे कच्चे तेल आयात करतो..भारतीय शेतीची 'लाइफलाइन': मोरोक्कोचे फॉस्फेटकृषिप्रधान भारत देशातील कोट्यवधी शेतकऱ्यांचे उत्पन्न शेतीवर अवलंबून आहे. भारतीय शेतीमध्ये पिकांच्या चांगल्या उत्पादनासाठी 'डीएपी' आणि 'एनपीके' या रासायनिक खतांची मोठी गरज भासते. ही खते तयार करण्यासाठी लागणारा मुख्य कच्चा माल म्हणजे 'रॉक फॉस्फेट' आणि 'फॉस्फरिक ॲसिड' यासाठी आफ्रिकेची मोठी मदत होते..जगातील एकूण फॉस्फेट साठ्यापैकी ७० टक्क्यांपेक्षा जास्त साठा उत्तर आफ्रिकेतील मोरोक्को या देशाकडे आहे. भारताने मोरोक्कोच्या ओसीपी या सरकारी समूहासोबत दीर्घकालीन करार केले आहेत. यामुळे जागतिक बाजारात खतांच्या किमती कितीही वाढल्या किंवा युक्रेन युद्धासारखी परिस्थिती निर्माण झाली, तरी भारतीय शेतकऱ्यांना खतांचा पुरवठा सुरळीत ठेवण्यात आफ्रिकेची मोठी मदत होते..सोने, हिरे आणि कोळशाची बाजारपेठ: दक्षिण आफ्रिकाभारतीयांचे सोन्यावरील आणि हिऱ्यांवरील प्रेम जगजाहीर आहे. या उद्योगाला लागणारा कच्चा माल भारताला पुरवण्यात दक्षिण आफ्रिका हा देश आघाडीवर आहे. गुजरातमधील सुरत येथील हिरे उद्योगाला लागणारे कच्चे हिरे आणि सोन्याची मोठी आयात दक्षिण आफ्रिकेतून केली जाते..भारताकडे स्वतःचा कोळसा मोठ्या प्रमाणात उपलब्ध असला, तरी वीज निर्मिती आणि पोलाद उद्योगासाठी लागणारा उच्च दर्जाचा 'कुकिंग कोल' आणि 'थर्मल कोल' भारत दक्षिण आफ्रिका आणि मोझांबिकमधून आयात करतो. यामुळे भारतातील पायाभूत सुविधांच्या निर्मितीला गती मिळते..भविष्यातील खनिजे : इलेक्ट्रिक वाहने (EV) आणि भारत२१ वे शतक हे हरित ऊर्जेचे आणि इलेक्ट्रिक वाहनांचे आहे. भारतात सध्या 'इलेक्ट्रिक वाहन क्रांती' वेगाने सुरू आहे. परंतु, ईव्ही गाड्यांमधील बॅटरीज् बनवण्यासाठी लिथियम आणि कोबाल्ट यांसारख्या दुर्मिळ खनिजांची गरज असते. जगातील ७०% पेक्षा जास्त कोबाल्टचा साठा आफ्रिकेतील काँगो या देशात आहे, तर झिम्बाब्वे आणि नामिबिया मध्ये लिथियमचे प्रचंड साठे आहेत..भारत सरकारच्या खाण मंत्रालयाच्या अधिपत्याखाली नॅशनल ॲल्युमिनियम कंपनी लिमिटेड (NALCO), हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड (HCL) आणि मिनरल एक्सप्लोरेशन अँड कन्सल्टन्सी लिमिटेड (MECL) यांनी मिळून स्थापन केलेली 'खनिज बिदेश इंडिया लिमिटेड' (KABIL) कंपनी सध्या या आफ्रिकन देशांमध्ये खाणकामाच्या नव्या संधी शोधत आहे. यामुळे भविष्यात भारताला या आधुनिक तंत्रज्ञानासाठी चीनवर अवलंबून राहावे लागणार नाही..भारतात कोणत्या देशातून काय येते?देश - प्रमुख आयात खनिजेनायजेरिया व अंगोला - कच्चे तेल आणि नैसर्गिक वायूमोरोक्को - रॉक फॉस्फेट आणि 'फॉस्फरिक ॲसिड' (रासायनिक खतांसाठी कच्चा माल)दक्षिण आफ्रिका - सोने, कोळसा आणि कच्चे हिरेकाँगो व झिम्बाब्वे - कोबाल्ट आणि लिथियम (EV बॅटरीसाठी आवश्यक).थोडक्यात सांगायचे तर, आफ्रिका खंडातील तेल आणि खनिज संपत्ती हे भारताच्या आर्थिक विकासासाठी आवश्यक असणारे इंधन आहे. दोन देशांमधील ही पार्टनरशीप केवळ वस्तूंच्या खरेदी-विक्रीपुरती मर्यादित नसून, भारताला आत्मनिर्भर बनवणारे आणि देशाची ऊर्जा सुरक्षा सुरक्षित करणारे एक मजबूत कवच आहे. आगामी काळात ही खनिजांची भागीदारी भारत-आफ्रिका संबंधांना एका नव्या उंचीवर घेऊन जाईल यात शंका नाही.