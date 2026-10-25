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Police Office MMS : पोलीस अधिकाऱ्यांच्या ग्रुपवर टाकलेला अश्लील VIDEO, आता मंदिरात PIने हेड कॉन्स्टेबलसोबत केलं लग्न

Uttar Pradesh Viral News : पोलीस विभागातील कथित MMS प्रकरणाला नवे वळण मिळाले आहे. पोलीस निरीक्षकाने हेड कॉन्स्टेबलसोबत मंदिरात लग्न केल्याची माहिती समोर आली आहे.
Uttar Pradesh Viral News

Uttar Pradesh Viral News

ESakal

सकाळ डिजिटल टीम
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बिजनौर : तीन दिवसांपूर्वी, बधापूर पोलीस ठाण्याच्या ग्रुपमध्ये एक आक्षेपार्ह व्हिडिओ शेअर केला होता. हा व्हिडिओ शेअर केल्याप्रकरणी संबंधित पोलीस निरीक्षकाचे निलंबन करण्यात आले. या प्रकरणातील निलंबित इन्स्पेक्टर नीरज तोमर यांनी एका महिला पोलीस अधिकाऱ्याशी लग्न केले आहे. मात्र अश्लील व्हिडिओमुळे लोक आपला छळ करत असल्याचा आरोप करत एक व्हिडिओ सोशल मीडियावर शेअर केला आहे.

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