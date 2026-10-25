Police Office MMS : पोलीस अधिकाऱ्यांच्या ग्रुपवर टाकलेला अश्लील VIDEO, आता मंदिरात PIने हेड कॉन्स्टेबलसोबत केलं लग्न

बिजनौर : तीन दिवसांपूर्वी, बधापूर पोलीस ठाण्याच्या ग्रुपमध्ये एक आक्षेपार्ह व्हिडिओ शेअर केला होता. हा व्हिडिओ शेअर केल्याप्रकरणी संबंधित पोलीस निरीक्षकाचे निलंबन करण्यात आले. या प्रकरणातील निलंबित इन्स्पेक्टर नीरज तोमर यांनी एका महिला पोलीस अधिकाऱ्याशी लग्न केले आहे. मात्र अश्लील व्हिडिओमुळे लोक आपला छळ करत असल्याचा आरोप करत एक व्हिडिओ सोशल मीडियावर शेअर केला आहे. .नेमकं प्रकरण काय?उत्तर प्रदेशातील बिजनौरमधील, एसपी कृष्ण कुमार बिश्नोई यांनी बधापूर पोलीस ठाण्याच्या ग्रुपमध्ये एक आक्षेपार्ह व्हिडिओ शेअर केला होता. हा आक्षेपार्ह व्हिडिओ शेअर केल्यामुळे एसपी कृष्ण कुमार बिश्नोई यांना निलंबित करण्यात आले. तसेच या प्रकरणाच्या चौकशीसाठी पोलिसांनी एक पथक तयार करत चौकशी अहवाल मिळाल्यानंतर निलंबनाची कारवाई सुरु केली. मात्र हा आक्षेपार्ह व्हिडिओ ग्रुपवर शेअर केल्यानंतर लगेचच व्हिडिओ डिलीट करण्यात आला, पण तोपर्यंत काही पोलीस अधिकाऱ्यांनी तो डाउनलोड करून त्याचे स्क्रीनशॉट घेतले होते..CM Devendra Fadnavis: मुंबई ते नवी मुंबई प्रवास सिग्नललेस होणार, मुख्यमंत्र्यांची मोठी घोषणा.दरम्यान या घटनेतील निलंबित इन्स्पेक्टर नीरज तोमर यांनी एका महिला पोलीस अधिकाऱ्याशी लग्न केले आहे. लग्नानंतर, दोघांनी सोशल मीडियावर एक व्हिडिओ शेअर करून काही लोक आपला छळ करत असल्याचा आरोप केला आहे. त्यांनी सोशल मीडियावर एक ३२ सेकंदांचा व्हिडिओ शेअर केला आहे, ज्यामध्ये महिला पोलीस अधिकाऱ्याने काही लोक तिचा एक खोटा व्हिडिओ प्रसारित करत बदनामी करण्याचा प्रयत्न करत असल्याचे म्हटले आहे..शुक्रवारी, निलंबित इन्स्पेक्टर नीरज तोमर यांनी एका महिला पोलीस अधिकाऱ्याशी लग्न केलं आहे. मात्र हे लग्न मानसिकरित्या झालं असून काही अडचणींमुळे त्यांचे अद्याप कायदेशीर लग्न झालेले नाही, असेही तिने सांगितले आहे. तथापि, या बदनामी प्रकरणी इन्स्पेक्टर नीरज तोमर यांनी मोरादाबाद जीआरपीमध्ये तैनात असलेल्या एका हेड कॉन्स्टेबलने पोलीस अधीक्षकांकडे तक्रार दाखल केली आहे..'जी आग लागायची ती लागली', राज ठाकरेंची सरकारवर खरमरीत टीका, 'लाव रे तो व्हिडिओ' मालिकेतील जुना व्हिडिओ पुन्हा शेअर करत म्हणाले....सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.