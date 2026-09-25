Air India Pilot Alcohol Test : एअर इंडियाचा वैमानिक दारू पिऊन विमानात, झ्युरिच विमानतळावरील उड्डाणापूर्वीची घटना, थेट केलं निलंबन

Air India Zurich Pilot : झ्युरिच विमानतळावर उड्डाणापूर्वी मद्य चाचणीत अपयशी ठरल्याने एअर इंडियाच्या सहवैमानिकाला निलंबित करण्यात आले. ६ सप्टेंबरला दिल्लीला जाणाऱ्या एआय-१५१ विमानाच्या उड्डाणापूर्वी ही घटना घडली. प्राथमिक चाचणीत तो अपयशी ठरल्यानंतर त्याला विमानातून उतरविण्यात आले. दुसऱ्या चाचणीचा अहवाल अद्याप प्रतीक्षेत आहे..सहवैमानिकाला प्रवासी म्हणून भारतात परत पाठविण्यात आले असून, अंतिम वैद्यकीय अहवाल येईपर्यंत निलंबन कायम राहणार आहे. या घटनेमुळे विमान नियोजित वेळेत दिल्लीला जाऊ शकले नाही. दुसऱ्या दिवशी हे विमान दिल्लीला रवाना झाले..एअर इंडियाने सुरक्षा आणि नियामक नियमांच्या उल्लंघनाबाबत शून्य-सहिष्णुता धोरण असल्याचे स्पष्ट केले. वैमानिकांची मनोव्यापारावर परिणाम करणाऱ्या पदार्थांसाठी नियमित तपासणी केली जाते, तसेच नियमभंग झाल्यास कठोर कारवाई केली जाते, असे कंपनीने सांगितले..काही आठवड्यांपूर्वी वैमानिकाची गांजाची चाचणी सकारात्मकदरम्यान, ४ ऑगस्टला फुकेतहून दिल्लीला जाणाऱ्या एअर इंडियाच्या एआय-२३७९ विमानाने ओडिशावरून उड्डाण करताना अचानक सुमारे ३०० फूट उंची गमावली होती. या घटनेत २० हून अधिक प्रवासी आणि चार कर्मचारी जखमी झाले होते..Air India Employee Wife Death : एअर इंडिया कर्मचाऱ्याच्या पत्नीने उचललं टोकाचं पाऊल, ९ वर्षांची मुलगी समोरचं घटना; पतीच्या मोबाईलमध्ये फोटो नेमका कोणाचा?.या विमानाच्या वैमानिक सुदीप वशिष्ठ यांची गांजासाठी करण्यात आलेली चाचणी दोन वेळा सकारात्मक आली होती. त्यांनी झोपेच्या समस्येसाठी डॉक्टरांनी औषध दिल्याचे सांगितले होते. त्यानंतर त्यांना सेवेतून बडतर्फ करण्यात आले. या घटनेनंतर एअर इंडियाने सर्व वैमानिकांची अनिवार्य अमली पदार्थ तपासणी करण्याचे आदेश दिले होते..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.