Air India Employee Wife Death : एअर इंडिया कर्मचाऱ्याच्या पत्नीने उचललं टोकाचं पाऊल, ९ वर्षांची मुलगी समोरचं घटना; पतीच्या मोबाईलमध्ये फोटो नेमका कोणाचा?

Air India employee wife : सेक्टर-७१ येथील सीएचडी एव्हेन्यू सोसायटीमध्ये एअर इंडिया ट्रेनिंग अकादमीत कार्यरत कर्मचाऱ्याच्या पत्नीने फ्लॅटमध्ये गळफास घेऊन आत्महत्या केल्याची घटना समोर आली आहे. या घटनेच्या वेळी त्यांची नऊ वर्षांची मुलगीही घरात होती. पती-पत्नीमध्ये पतीच्या मोबाइलमध्ये एका महिला सहकाऱ्यासोबतचा फोटो पाहिल्यानंतर दोघांमध्ये तीव्र वाद झाला होता. यानंतर किर्तीमयी यांनी टोकाचं पाऊल उचललं. दरम्यान या घटनेची माहिती मिळताच बादशाहपूर पोलिसांनी घटनास्थळी धाव घेतली. पोलिसांनी मृतदेह ताब्यात घेऊन तपास सुरू केला आहे..पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार, मृत महिलेचे नाव कीर्तिमयी मिश्रा असे आहे. त्या रिअल इस्टेट कंपनी स्मार्ट वर्ल्डमध्ये कार्यरत होत्या. त्यांचे पती युवराज शर्मा हे एअर इंडिया ट्रेनिंग अकादमीत कार्यरत आहेत. हे दाम्पत्य मूळचे ओडिशातील भुवनेश्वर येथील असून, सध्या गुरुग्राममधील सीएचडी एव्हेन्यू सोसायटीतील फ्लॅटमध्ये राहत होते..कुटुंबीयांनी दिलेल्या माहितीनुसार, पती-पत्नीमध्ये पतीच्या मोबाईलमध्ये असलेल्या एका फोटोवरून वाद झाल्याची माहिती समोर येत आहे. त्यानंतर कीर्तिमयी दुसऱ्या खोलीत गेल्या आणि त्यांनी आतून दरवाजा बंद करून घेतला. सकाळी बराच वेळ झाला तरी त्या खोलीबाहेर न आल्याने पती युवराज यांनी दरवाजा उघडण्याचा प्रयत्न केला. मात्र दरवाजा न उघडल्याने त्यांनी खिडकीची काच फोडून खोलीत प्रवेश केला. त्यावेळी कीर्तिमयी गळफास घेतलेल्या अवस्थेत आढळून आल्या..घटनेनंतर कुटुंबावर दुःखाचा डोंगर कोसळला आहे. विशेष म्हणजे, अवघ्या तीन दिवसांपूर्वी कीर्तिमयी यांचा भाऊ ओडिशातून गुरुग्रामला आला होता. रक्षाबंधनाच्या दिवशी येणे शक्य होणार नसल्याने त्याने आधीच बहिणीकडून राखी बांधून घेतली होती. त्यावेळी कुटुंबीयांच्या म्हणण्यानुसार सर्व काही सुरळीत होते..Crime News: मामाची अल्पवयीन भाचीवर घाणेरडी नजर, उपचाराच्या बहाण्याने बाहेर नेत घृणास्पद कृत्य; अंबरनाथमध्ये काय घडलं?.या प्रकरणी पोलिसांकडून पती युवराज शर्मा यांची चौकशी सुरू आहे. तसेच कीर्तिमयी यांच्या कार्यालयातील सहकाऱ्यांकडूनही माहिती घेतली जात आहे. पोस्टमार्टम अहवाल, कुटुंबीयांचे जबाब आणि पोलिसांच्या तपासानंतरच त्यांच्या मृत्यूमागील नेमके कारण स्पष्ट होईल, असे पोलिसांनी सांगितले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.