Flight Hijack Scare : विमानाचे उड्डाण होणार इतक्यात टॉयलेटच्या आरशावर दिसला 'तो' मेसेज; १०५ प्रवाशांचा जीव टांगणीला!

कोलकाता येथून मुंबईच्या दिशेने उड्डाण भरण्याच्या तयारीत असलेल्या एअर इंडियाच्या विमानामध्ये अचानक 'हायजॅक'चा थरार समोर आल्याने विमानतळावर एकच खळबळ उडाली. विमानाचे टेक-ऑफ होण्याच्या अवघ्या काही मिनिटे आधी एका कर्मचाऱ्याला विमानाच्या टॉयलेटमधील आरशावर 'विमान हायजॅक होणार' अशी धमकी लिहिलेली आढळली. यानंतर तातडीने सतर्कतेचा इशारा (Alert) देण्यात आला आणि विमानाचे उड्डाण थांबवून त्याला स्वतंत्र आयसोलेशन बे (Isolation Bay) मध्ये हलवण्यात आले. नेताजी सुभाषचंद्र बोस आंतरराष्ट्रीय विमानतळावर (NSCBI) सकाळी १०.३० वाजण्याच्या सुमारास ही गंभीर घटना घडली..टॉयलेटच्या आरशावर लाल लिपस्टिकने लिहिली धमकी!कोलकाता येथून मुंबईसाठी उड्डाण घेणारे एअर इंडियाचे विमान (AI 2772 / A320) रनवेकडे जाण्यासाठी सज्ज होते. या विमानात एकूण १०५ प्रवासी आणि चालक दल उपस्थित होते. विमानाने टेक-ऑफ घेण्यापूर्वी केबिन क्रूची नेहमीप्रमाणे तपासणी सुरू असताना, एका कर्मचाऱ्याचे लक्ष विमानातील स्वच्छतागृहाच्या (Lavatory) आरशाकडे गेले. त्या आरशावर बहुधा लाल रंगाच्या लिपस्टिकने 'हायजॅक'चा थेट संदेश लिहिलेला होता. कर्मचाऱ्याने तात्काळ याची माहिती विमानाचे मुख्य वैमानिक (Pilot) आणि विमानतळ सुरक्षा नियंत्रण कक्षाला दिली..Nvidia Stock Crash : ३० मिनिटांत गमावले ६२,००० कोटी! 'त्या' चिनी तरुणीच्या जाळ्यात अडकले जगातील दिग्गज CEO?.विमानाला आयसोलेशन बे मध्ये हलवले; प्रवाशांना खाली उतरवले!धमकीची माहिती मिळताच विमानतळ प्रशासनाने 'हायजॅक प्रोटोकॉल' लागू करत तातडीने आणीबाणी घोषित केली:विमानाला तात्काळ मुख्य धावपट्टीवरून दूर आयसोलेशन बे मध्ये नेण्यात आले.केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा दल (CISF), स्थानिक पोलीस, अग्निशामक दल आणि बॉम्बशोधक पथकाने (Bomb Squad) विमानाला घेराव घातला.सर्व १०५ प्रवाशांना त्यांच्या हातातील साहित्यासह सुरक्षितपणे विमानातून खाली उतरवून तपासणी कक्षात नेण्यात आले..कसून तपासणी; अफवा की खोडसाळपणा?दुपारी १.३० वाजेपर्यंत सुरक्षा यंत्रणांनी संपूर्ण विमान, विमानातील प्रत्येक सीट, कार्गो होल्ड आणि सर्व प्रवाशांच्या बॅगांची मेटल डिटेक्टर आणि स्निफर डॉग्सच्या सहाय्याने अत्यंत कसून तपासणी केली. मात्र, विमानात कोणतीही संशयास्पद वस्तू किंवा स्फोटके आढळून आलेली नाहीत..Rabia Ahsan 92 News Anchor Murder : रावळपिंडीतील '९२ न्यूज'च्या अँकर राबिया अहसान यांच्या हत्याकांडामुळे माध्यम जगतात संताप.हा केवळ एखाद्या प्रवाशाचा खोडसाळपणा (Hoax) होता की यामागे काही कट होता, हे शोधण्यासाठी विमानातील प्रवाशांची कसून चौकशी सुरू आहे. ज्या प्रवाशांनी टेक-ऑफपूर्वी टॉयलेटचा वापर केला होता, त्यांची ओळख पटवण्याचे काम सुरक्षा यंत्रणा करत आहेत. या घटनेमुळे मुंबईकडे जाणारे हे उड्डाण कित्येक तास रखडले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.