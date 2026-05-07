युद्धामुळे तळीरामांच्या खिशाला कात्री! मद्य कंपन्यांकडून दर वाढीच्या हालचाली, किंमती किती वाढणार?

Alcohol Companies Seek Permission for Price Hike मध्य पूर्वेतील तणावामुळे जगभरात ऊर्जा संकट अजूनही कायम आहे. अमेरिका आणि इराण यांच्यातील युद्ध आता थांबण्याच्या शक्यतेनं दिलासा मिळाला आहे. मात्र युद्धामुळे कच्च्या तेलापासून शेअर बाजारापर्यंत परिणाम दिसून येत आहे. भारतात मद्य उद्योगावरही याचा परिणाम होत आहे. देशातील अनेक मद्य आणि बीअर उत्पादन कंपन्यांनी राज्य सरकारकडे किंमती वाढवण्याची मागणी केलीय. पश्चिम आशियातील संकटामुळे पुरवठा साखळी विस्कळीत झालीय. यामुळे बाटली, कॅन, पॅकेजिंग आणि वाहतुकीचा खर्च वाढला आहे. भारतीय बनावटीची परदेशी दारू, बीअर आणि वाईनच्या किंमतीत यामुळे वाढ करावी अशी मागणी होत आहे..देशात मद्य इंडस्ट्रीतील प्रमुख संस्था असलेल्या कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन अल्कोहोलिक बेवरेज कंपनीच आणि ब्रेवर्स असोसिएशन ऑफ इंडियाने देशातील अनेक राज्यांना पत्र लिहिलंय. बीअर कंपन्यांची संघटना असलेल्या ब्रेवर्स असोशिएशन ऑफ इंडियाने सरकारकडे १५ टक्के ते २० टक्के किंमत वाढवण्याची परवानगी मागितलीय. खर्च वाढला असून बोजा कमी करण्यासाठी ही परवानगी द्यावी असं पत्रात म्हटलंय..ब्रेवर्स असोसिएशनचे संचालक जनरल विनोद गिरी यांनी म्हटलं की, पश्चिम आशियातील संकटानंतर काचेच्या बाटल्यांची किंमत जवळपास २० टक्के वाढलीय. तर पेपर कार्टनच्या दरात दुपटीने वाढ झालीय. याशिवाय एलडीपीई, बीओपीपी आणि चिटकवण्याच्या मटेरिअल्सच्या किंमतीही २० ते २५ टक्के वाढल्या आहेत..काचेच्या उद्योगावर मोठा परिणाम झाला आहे. उत्तर प्रदेशातील फिरोजाबादमधील काच निर्मितीच्या उद्योगाला गॅसचा पुरवठा कमी झाला आहे. त्यामुळे अनेक कारखाने संकटात आहेत. कंपन्यांनी म्हटलं की, आता महागड्या एलएनजी आणि एलपीजीचा वापर करावा लागत आहे. यामुळे उत्पादन खर्च आणखी वाढलाय..बीअर कंपन्या्ंसमोर इतरही अनेक समस्या आहेत. अॅल्युमिनिअम कॅनचा तुटवडा मोठं आव्हान आहे. कारण मध्य पूर्वेतून येणारा अॅल्युमिनिअमचा पुरवठा खंडित झालाय. परिणामी इंडस्ट्रीला भीती आहे की ही परिस्थिती अशीच राहिली तर येत्या काही महिन्यात कॅन आणि काच यांचा मोठा तुटडवा निर्माण होऊ शकतो..तुटवड्याचा परिणाम फक्त उत्पादनावरच होतोय असं नाही. तर वाहतूक आणि फ्रेट खर्चातही १० टक्के वाढ झालीय. डॉलरच्या तुलनेत रुपयाचं अवमूल्यन झाल्यानं आयात आणखी खर्चिक बनलीय. अनंत एस अय्यर यांनी म्हटलं की, जागतिक भूराजकीय तणावाचा दारू उद्योगावर मोठा परिणाम झालायं. किंमत वाढवण्याचा दबाव आहे. कंपन्यांनी सरकारला टॅक्स आणि मॅन्युफॅक्चरिंग लेवीमध्ये कपात कऱण्याची विनंती केलीय. सरकारने किंमत वाढवण्याची परवानगी दिली तर येत्या काळात बीअर, व्हिस्की आणि वाईनच्या दरात वाढ होऊ शकते.