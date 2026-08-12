देश

संसदेत चेंबरमध्ये का बसतात? सभागृहात का गेले नाहीत? अमित शहांनी सांगितलं कारण

Amit Shah नीट पेपरफुटी प्रकरणी जंतर मंतरवर आंदोलनात झालेल्या लाठीचार्जच्या मुद्द्यावरून विरोधकांनी पावसाळी अधिवेशनात अमित शहांच्या निवेदनाची मागणी लावून धरलीय. अखेर अमित शहांनी स्वत: चर्चेला तयार असल्याचं सांगितलंय.
Amit Shah Parliament

Amit Shah Parliament

Esakal

सूरज यादव
Updated on

संसदेच्या पावसाळी अधिवेशनात नीट पेपर लीक आणि जंतर मंतरवर आंदोलक विद्यार्थ्यांवर लाठीचार्जवरून विरोधकांनी सातत्यानं गदारोळ घातलाय. केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहांनी उत्तर द्यावं या मागणीवर विरोधक ठाम आहेत. अखेर केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहांनी सरकार या मुद्द्यावर चर्चेला तयार असल्याचं माध्यमांशी बोलताना सांगितलं.

Loading content, please wait...
India
delhi
parliament
Monsoon Session
Amit Shah
Marathi News Esakal
www.esakal.com