Bus Accident: भीषण बस अपघात! जिवंत जळाले प्रवासी… एका क्षणात आनंदाचा प्रवास झाला मृत्यूचा थरार! Video पाहा

Bus Accident: आंध्र प्रदेशातील मार्कापूरम जिल्ह्यात गुरुवार, २६ मार्च रोजी सकाळी एका खाजगी बसचा लॉरीशी जोरदार अपघात झाला. या धडकेनंतर बसला लागलेल्या आगीत किमान दहा प्रवाशांचा जिवंत होरपळून मृत्यू झाला, तर सुमारे वीस जण गंभीर जखमी झाले. अपघात रायवरम परिसरात घडला, जेव्हा तेलंगणातील निर्मल येथून निघालेली ही बस आंध्र प्रदेशातील नेल्लोर जिल्ह्याच्या दिशेने जात होती..प्रवाशांनी पूर्ण भरलेल्या बसमध्ये धडक इतकी भीषण होती की, क्षणार्धात संपूर्ण वाहन पेट घेतले. आगीच्या ज्वाळांनी अनेक प्रवाशांना जाळून टाकले. घटनास्थळी पोहोचलेल्या पोलिस आणि बचाव पथकांनी तातडीने कार्यवाही सुरू केली..जखमींना जवळच्या रुग्णालयात दाखल करण्यात आले असून, त्यांच्यावर वैद्यकीय उपचार सुरू आहेत. मृतांच्या ओळखी पटवण्याचे आणि त्यांच्या कुटुंबीयांशी संपर्क साधण्याचे काम बचाव पथके करत आहेत. ओळख पटल्यावर नातेवाईकांना अधिकृत माहिती दिली जाईल..या दुर्दैवी घटनेनंतर आंध्र प्रदेशचे मुख्यमंत्री चंद्राबाबू नायडू यांनी तात्काळ प्रतिक्रिया व्यक्त केली. त्यांनी अपघाताची सखोल चौकशी करण्याचे आदेश दिले आहेत. त्याचबरोबर प्रशासकीय अधिकाऱ्यांना जखमी प्रवाशांना सर्व प्रकारची मदत आणि उत्तम उपचार सुविधा उपलब्ध करून देण्याच्या सूचना दिल्या आहेत. मुख्यमंत्री स्वतः जखमींच्या उपचाराबाबत नियमित माहिती घेत आहेत..हा अपघात स्थानिक नागरिकांमध्ये मोठा शोक व्यक्त करत आहे. बस आणि लॉरीचे भग्न अवशेष घटनास्थळी पडलेले असल्याने अपघाताचे नेमके कारण अद्याप स्पष्ट झालेले नाही.मात्र, चौकशी अहवालानंतर सर्व जबाबदारी निश्चित केली जाईल, असे प्रशासनाने स्पष्ट केले आहे.