नवी दिल्ली : महाराष्ट्र विधान परिषदेच्या राज्यपाल नियुक्त १२ आमदारांच्या नियुक्तीसाठी अद्यापही मुहुर्त मिळत नसल्याचं चित्र आहे. कारण या प्रकरणाची सुनावणी पुन्हा एकदा पुढे ढकलण्यात आली आहे. उद्या, ४ जुलै रोजी सुप्रीम कोर्टात सुनावणी होणार होती. (Appointment of 12 MLAs of Vidhan Parishad case again postpone to hearing in Supreme Court)

राज्यपाल नियुक्त १२ आमदारांची नियुक्ती प्रकरणाची केस अद्याप सुप्रीम कोर्टात प्रलंबित आहे, त्यामुळं या नियुक्त्या रखडलेल्या आहेत. ठाकरे सरकारने राज्यपालांना १२ आमदारांची यादी दिली होती. पण तत्कालीन राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांनी ही यादी मंजूर केली नव्हती. (Latest Marathi News)

दरम्यान, सरकार बदलल्यानंतर मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी नवीन यादी पाठविली होती, पण अगोदरची यादी बदलण्यात आली होती. याचिकाकर्ते सुनिल मोदी यांनी सुप्रीम कोर्टात या नियुक्त्यांना आव्हान दिलं आहे, यावर उद्या सुनावणी होणार होती. (Marathi Tajya Batmya)