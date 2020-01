JNU attack : 'इतना भी मत डराओ के डर ही निकल जाये'

15-12-2019 : दिल्ली पोलिसांची जामीया मिलिया विद्यापीठात घुसून विद्यार्थ्यांना बेदम मारहाण.

दिल्ली पोलिस : हिंसा थांबवणं आमचं कर्तव्य होतं.

5-1-20 : JNUमध्ये विद्यार्थ्यांना बेदम मारहाण होत असताना पोलिस गेटवर फक्त उभे राहिले.

दिल्ली पोलिस : आम्ही परवानगीची वाट पाहत होतो.

''देशवासियों आप क्रोनोलॉजी को समझीये...''

JNU attack : जेएनयूतील हल्ल्यावर शरद पवार, आदित्य ठाकरे म्हणाले...

दिल्लीतील जवाहरलाल नेहरु विद्यापीठात (JNU) काल झालेला हल्ला हा अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषदेच्या कार्यकर्त्यांना केल्याची सर्वत्र चर्चा आहे. असं जर खरंच असेल तर या हल्ल्यानंतर चार प्रश्न उपस्थित होतात ज्यांची उत्तरं सर्वांना मिळायलाच हवीयेत.

1. JNU मधील विद्यार्थांवर हल्ला होत असताना दिल्ली पोलिस फक्त बघत का बसली?

2. हा हल्ला होत असतानाच परिसरात सर्व लाईट कशा गेल्या?

3. जवळपास 50हून अधिक मुलं हत्यारं घेऊन विद्यापीठात आली कशी?

4. तब्बल तीन तास ही मुलं मास्क घालून विद्यापीठात धुडगूस घालत होती तरीही त्यांच्यावर कोणतीही कारवाई न होता त्यांना जाऊन का देण्यात आलं?

JNU attack : जेएनयूतील हल्ल्यापूर्वी व्हॉट्सऍपवर 'हे' मेसेज व्हायरल

The goons got an escorted exit after the #JNUViolence ... @DelhiPolice must clarify this! https://t.co/q1qIDMZ0b5

आज सकाळी पोलिसांनी आम्हीच कसे बरोबर असे सांगताना एक निवेदन जाहीर केलं. ज्यात म्हटलं आहे, ''आमच्याकडे खूप तक्रारी आल्या होत्या त्यामुळे आम्ही एकत्रितपणे एकच केस फाईल केली आहे.'' तसेच मास्क घालून हल्ला करणाऱ्या काही जणांची ओळख पटली आहे असेही दिल्ली पोलिसांनी सांगितले. मात्र, अजून त्यातल्या एकालाही अटक झालेली नाही.

एक हजार एकरमध्ये परसलेल्या या विद्यापीठात प्रत्येक गेटवर सुरक्षारक्षक तैनात आहेत. ज्यांचे कामच गेटमधून गाडीवर किंवा चालत आतबाहेर करणाऱ्या प्रत्येकाचा रेकॉर्ड ठेवणं आहे. 50हून अधिक मुलं, मास्क घालून विद्यापीठात आली कशी हा मुळ प्रश्न अजूनही अनुत्तरितच आहे. जर ही मुलं आत येताना दिसली तर त्यांना थांबविण्यात का आलं नाही? हल्लेखोरांनी प्रत्येक ह़ॉस्टेलमध्ये जाऊन विद्यार्थांना आणि शिक्षकांना शोधून शोधून मारहाण केली आहे असं समजतंय.

#JNU : 'जेएनयू'मध्ये पुन्हा राडा; विद्यार्थी संघटनेची प्रमुख जखमी

रविवारी संध्याकाळी 6.45च्या दरम्यान विद्यापीठातील बसस्टॉपजवळ हातात काठी, लोखंडाचे रॉड घेऊन जाणाऱ्या काहींचे फोटो टिपले गेले आहेत. आतमध्ये हा हल्ला सुरु असताना पोलिसांनी विद्यापीठाकडे जाणारे सर् रस्ते बंद केले त्यामुळे आतमध्ये काय सुरु आहे हे कोणालाच कळले नाही. महिला आणि शिक्षकांना मारहाण करता यावी म्हणून रस्त्यावरील लाईट घालविण्यात आल्या का? असही प्रश्न आता पडतोय.

Modia is spreading stories to save ABVP & BJP

Simple Qs

Did leftists order the police to do nothing?

Did leftists order campus security to do nothing?

Did leftists turn off street lights so that women can be attacked?

No! Shah did#JNUViolence

pic.twitter.com/pjPeulfDfr

— Srivatsa (@srivatsayb) January 6, 2020