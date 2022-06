लोक भाजप विरोधात बोलायला घाबरतात, अरविंद केजरीवाल यांचा आरोप

By

मेहसाणा : दिल्लीचे मुख्यमंत्री तथा आम आदमी पक्षाचे (आप) प्रमुख अरविंद केजरीवाल हे आज सोमवारी (ता.सहा) गुजरात (Gujarat) राज्यातील मेहसाणाच्या दौऱ्यावर होते. या प्रसंगी त्यांनी भारतीय जनता पक्ष आणि मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल यांच्यावर टीका केली. लोक भाजप (BJP) विरोधात बोलायला घाबरत असल्याचा आरोप केजरीवाल यांनी केला. (Arvind Kejriwal Says People Are Scared Speaks Against BJP)

हेही वाचा: मुख्यमंत्र्यांच्या सभेनंतर आमची सभा होणार : इम्तियाज जलील

केवळ आप भाजपसाठी उतारा आहे. सी.आर.पाटील हे खरे गुजरातचे मुख्यमंत्री आहेत. त्यांनी मला चोर म्हटले. मी शाळा, रुग्णालये बांधली आहेत. वीज आणि पाणी मोफत देत आहे. त्यामुळे ते खरे चोर आहेत, असा टोला अरविंद केजरीवाल (Arvind Kejriwal) यांनी भाजप व पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना लगावला.

हेही वाचा: 'पंतप्रधान मोदींचा फोटो वाईट पद्धतीने पाहण्याची वेळ भाजपाने आणलीय'

रविवारी (ता.पाच) दिल्लीत आपने जम्मू-काश्मीरमध्ये होत असलेल्या काश्मिरी पंडितांच्या हत्यासत्रांचे आंदोलन करुन निषेध केला. या प्रसंगी केजरीवाल म्हणाले, काश्मीरमध्ये जे काही घडत आहे, त्याने भारतीयांच्या मनात राग आणि चिंता आहे. काश्मिरी पंडितांची ठरवून हत्या केली जात असल्याचा आरोप त्यांनी केला.