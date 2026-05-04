पुण्याच्या टीमकडून IPL गाजवणाऱ्या गोलंदाजानं TMC उमेदवाराला लोळवलं; सलग दुसऱ्यांदा झाला आमदार

भारताचा माजी वेगवान गोलंदाज अशोक डिंडाला क्रिकेट कारकिर्द फारशी गाजवता आली नाही. पण राजकारणाच्या मैदानात मात्र सलग दुसऱ्यांदा आमदारकीची निवडणूक जिंकलीय. पश्चिम बंगाल विधानसभा निवडणुकीत भाजपकडून मोयना मतदारसंघातून अशोक डिंडा निवडणूक लढवत होता. त्याने तृणमूल काँग्रेसच्या चंदन मंडल यांचा पराभव केलाय. Ashok Dinda beats TMC rival becomes MLA again in Bengal election result.अशोक डिंडाला १ लाख १५ हजार पेक्षा जास्त मतं मिळाली आहे. १४ हजार पेक्षा जास्त मतांनी चंदन मंडलचा अशोक डिंडाने पराभव केलाय. तृणमूल काँग्रेसच्या चंदन मंडल यांना शेवटच्या फेरीपर्यंत पिछाडी भरून काढता आली नाही. याच जागेवर भारतीय कम्युनिस्ट पार्टीचे स्वपन कुमार हेसुद्धा निव़डणूक लढवत होते. ते तिसऱ्या क्रमांकावर राहिले..कोण होणार पश्चिम बंगालचा नवा मुख्यमंत्री कोण? ममतांच्या एकेकाळच्या सहकाऱ्यासह ३ नावं चर्चेत, अमित शहांनी....मोयना विधानसभा मतदारसंघात सलग दुसऱ्यांदा अशोक डिंडा यांनी विजय मिळवलाय. २०२१ च्या निवडणुकीत अशोक डिंडा यांनी तृणमूल काँग्रेसच्याच संग्राम डोलुई यांचा पराभव केला होता. तेव्हा केवळ १२६० मतांनी निसटता विजय झाला होता. मात्र या वेळी मोठ्या फरकाने अशोक डिंडाने विजय मिळवला..यंदाच्या निवडणुकीत अशोक डिंडाने सुरुवातीपासूनच आघाडी कायम ठेवली. विरोधी उमेदवारांना पिछाडी भरून काढण्याची संधीच मिळाली नव्हती. सुरुवातीला मोठी आघाडी घेतल्यानं अशोक डिंडाचा विजय निश्चित झाला होता. फेऱ्या वाढत गेल्या तसं त्याची आघाडी भक्कम होत गेली. शेवटी त्याने १४ हजार पेक्षा जास्त मतांनी विजय मिळवत दुसऱ्यांदा आमदार झाला..क्रिकेटच्या मैदानात अशोक डिंडाला आंतरराष्ट्रीय पातळीवर फारशी चमक दाखवता आली नाही. डिसेंबर २००९मध्ये श्रीलंकेविरुद्ध भारताकडून आंतरराष्ट्रीय क्रिकेटमध्ये त्याने पदार्पण केलं होतं. मात्र त्याला १३ एकदिवसीय सामने आणि ९ टी२० सामने खेळण्याची संधी मिळाली. एकदिवसीय क्रिकेटमध्ये १२ तर टी२० मध्ये फक्त १७ विकेट घेता आल्या. याशिवाय आयपीएलमध्येही त्याने वेगवेगळ्या संघाकडून प्रतिनिधीत्व केलंय..आयपीएलमध्ये त्याने एकूण ७८ सामने खेळले असून ६९ विकेट नावावर आहेत. कोलकाता नाइट रायडर्स, दिल्ली कॅपिटल्स, पुणे वॉरिअर्स इंडिया, रॉयल चॅलेंजर्स बंगळुरू, रायजिंग पुणे सुपरजायंट्स या संघातून तो खेळला. क्रिकेटमधून निवृत्ती घेतल्यानंतर अशोक डिंडाने २०२१ मध्ये भाजप प्रवेश केला.