Astrologer Mishra: इतरांचे राजकीय भविष्य सांगणाऱ्या ज्योतिषाचार्यांच्या पत्नीचाच निवडणुकीत सपाटून पराभव! ३०० मतेही मिळाली नाहीत

Lucknow: उत्तर प्रदेशातील लखनऊ पदवीधर मतदारसंघातील निवडणूक अनेक कारणांमुळे चर्चेत राहिली. लखनऊची ही जागा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांच्या उमेदवाराचा पराभव करत समाजवादी पक्षाने आपल्या खिशात घातली. भाजपकडे असलेली ही जागा सपने हिसकावून घेतल्यामुळे त्याची चर्चा होणे अपेक्षितच होते. मात्र आणखी एका वेगळ्या कारणामुळे लखनऊ मतदारसंघातील निवडणूक सोशल मीडियात चर्चेचा विषय ठरली.सकाळ, साम, सरकारनामा, अॅग्रोवन आणि दैनिक गोमन्तक — आता एकाच ॲपमध्ये! आजच सकाळ ॲप डाउनलोड करा .Maharashtra Election: भाजपच्या प्रचारतंत्रावर वंजारींचे मायक्रो प्लॅनिंग भारी; महाविकास आघाडीची बांधली मोट, भाजपचे युतीतील नेत्यांकडे दुर्लक्ष भोवले.निवडणुकीत राजकीय पक्षांच्या वाट्याला जय-पराजय येतच असतात. मात्र राजकारणाच्या बाहेरील व्यक्ती जेव्हा निवडणुकीच्या आखाड्यात उतरतो त्यावेळी त्याकडे अनेकांचे लक्ष लागलेले असते. असेच काहीसे लखनऊ पदवीधर मतदारसंघाच्या निवडणुकीत झाले. प्रसिद्ध ज्योतिषाचार्य इंदु प्रकाश मिश्रा या देशभरात ओळखले जाते. एका हिंदी न्यूज चॅनलवरून 'भविष्यवाणी' या कार्यक्रमामुळे ते घराघरांत पोहचले आहेत. या कार्यक्रमातून ते राशिभविष्य, ग्रह-नक्षत्रांचे परिणाम आणि ज्योतिविषयक मार्गदर्शन नित्यनियमाने करत असतात..Who Is Deepa Bhati : तीन मुलांची आई, वयाच्या ४० व्या वर्षी यूपी पीसीएसमध्ये यश; लग्नानंतर १८ वर्षांनी दीपा भाटी बनल्या अधिकारी.सध्या त्यांचे नाव सध्या सोशल मीडियात चर्चेत आले ते वेगळ्याच कारणामुळे. नुकत्याच पार पडलेल्या लखनऊ पदवीधर मतदारसंघातील निवडणुकीत ज्योतिषाचार्य इंदु प्रकाश मिश्रा यांच्या पत्नी स्मिता मिश्रा यांचा पराभव झाला आहे. त्यांना ३०० पेक्षाही कमी मते मिळाल्याचे समजते. या मतदारसंघात समाजवादी पक्षाच्या उमेदवार कांती सिंह यांनी विजय मिळवला, तर भाजपच्या उमेदवारालाही पराभवाचा सामना करावा लागला..स्मिता मिश्रा यांनी २८ सप्टेंबर २०२६ रोजी काँग्रेसमध्ये प्रवेश केला होता. उत्तर प्रदेश काँग्रेसचे तत्कालीन अध्यक्ष अजय राय यांच्या उपस्थितीत त्यांचा पक्षप्रवेश झाला होता. लखनऊ पदवीधर मतदारसंघातून काँग्रेस त्यांना उमेदवारी देईल, अशी चर्चा होती. मात्र, पक्षाने त्यांना तिकीट दिले नाही. त्यामुळे त्यांनी अपक्ष उमेदवार म्हणून निवडणूक लढवण्याचा निर्णय घेतला..मतमोजणी प्रक्रियेवर आक्षेपनिवडणुकीत अपेक्षित मते न मिळाल्यानंतर स्मिता मिश्रा यांनी मतमोजणी प्रक्रियेवर प्रश्न उपस्थित केले. काही मतपेट्यांवरील क्रमांक आणि त्यामध्ये आढळलेल्या मतपत्रिकांची संख्या यात तफावत असल्याचा आरोप त्यांनी केला. काही पेट्यांमध्ये अपेक्षेपेक्षा अधिक मतपत्रिका आढळल्याचेही त्यांनी म्हटले. मात्र, या आरोपांना अधिकृत दुजोरा मिळालेला नाही..सोशल मीडियावर चर्चाइंदु प्रकाश मिश्रा हे ज्योतिष आणि भविष्यवाणी करण्यासाठी ओळखले जातात. त्यामुळे त्यांच्या पत्नीला निवडणुकीत मिळालेल्या कमी मतांची सोशल मीडियावर चर्चा होत आहे. इतरांचे भविष्य सांगणाऱ्या ज्योतिषाचार्यांना स्वतःच्या पत्नीच्या निवडणुकीचा अंदाज आला नाही, अशा आशयाच्या प्रतिक्रिया यूजर्सनी व्यक्त केला..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.