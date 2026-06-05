Nepal Customs Duty: भारतातून आणलेल्या सामानावरील शुल्क सवलत वाढली! नेपाळ सरकारचा मोठा निर्णय; सीमेलगतच्या नागरिकांना मोठा फायदा

नेपाळच्या बालेन शाह सरकारने भारतीय सीमेवरून येणाऱ्या मालावरील सीमा शुल्क सवलत पाच पटीने वाढवली आहे. आता सीमेपलीकडून खरेदी केलेल्या मालासाठी सवलतीची मर्यादा ५०० रुपयांपर्यंत वाढवण्यात आली आहे. यापूर्वी बालेन शाह सरकार आल्यानंतर ही सवलत १०० रुपयांपर्यंत कमी करण्यात आली होती. याचा अर्थ, १०० रुपयांपेक्षा जास्त किमतीच्या मालावर सीमा शुल्क भरावे लागत होते. या नियमाला सीमेवर राहणाऱ्या लोकांकडून विरोध होत होता..नेपाळच्या अर्थ मंत्रालयाने राजपत्रात सुधारित तरतुदी प्रसिद्ध केल्या आहेत. यानुसार ५०० रुपयांपर्यंतच्या वैयक्तिक वस्तू आणणाऱ्या प्रवाशांना त्यांच्या खरेदीचे समर्थन केल्यास आता सीमा शुल्कातून सूट मिळेल. यात पुढे असे म्हटले आहे की, या मर्यादेपेक्षा जास्त किमतीच्या किंवा व्यावसायिक हेतूने आणलेल्या वस्तूंवर विद्यमान कायद्यांनुसार शुल्क आकारले जाईल..India-Nepal Dispute: बालेन शाहांवर दबाव वाढला, तरीही शांत; पण नेपाळ सरकारने सीमा वाद मिटवण्यासाठी उचललं पाऊल.विशेष म्हणजे, नेपाळ सरकारचा हा निर्णय अशा वेळी आला आहे. जेव्हा देशातील सत्ताधारी पक्ष, राष्ट्रीय स्वतंत्र पक्षाचे प्रमुख रवी लामिछाने भारत दौऱ्यावर आहेत. लामिछाने यांनी नवी दिल्लीत भारतीय पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि इतर अधिकाऱ्यांची भेट घेतली. त्यांनी नवी दिल्लीतील सत्ताधारी भाजपच्या मुख्यालयालाही भेट दिली, जिथे त्यांचे भव्य स्वागत करण्यात आले. .पूर्वी जेव्हा बालेन शाह यांच्या सरकारने १०० रुपयांची नोट आणली, तेव्हा सीमेपारील तस्करीला आळा घालणे आणि देशांतर्गत उत्पादित वस्तूंच्या वापराला प्रोत्साहन देणे हा त्यामागील उद्देश असल्याचे म्हटले होते. बालेन शाह यांच्या या निर्णयावर भारताला लागून असलेल्या तराई प्रदेशात मोठ्या प्रमाणावर टीका झाली. देशांतर्गत वाढत्या किमती टाळण्यासाठी सीमेपलीकडून खरेदी करणाऱ्या कुटुंबांना याचा विशेष फटका बसला..India Nepal Border Dispute : लिपुलेख-कालापानी वादात चीनची एन्ट्री? भारताने नेपाळला सुनावले; द्विपक्षीय यंत्रणा असताना तिसऱ्या देशाचा हस्तक्षेप खपवून घेणार नाही!.सीमेलगतच्या मधेसी भागातील लोकांनी सांगितले की, बालेन सरकारच्या नवीन नियमामुळे दैनंदिन गरजेच्या वस्तू महाग झाल्या आहेत. नेपाळी व्यापाऱ्यांनी या निर्णयाचे स्वागत केले असून हे स्थानिक व्यवसायांचे संरक्षण करणारे धोरण असल्याचे म्हटले आहे. भारत-नेपाळ सीमावर्ती भागात सीमेपलीकडून खरेदी करणे हे पूर्वीपासूनच सामान्य आहे. अलीकडच्या काळात, सीमा तपासणी नाक्यांवर १०० रुपयांच्या मर्यादेच्या कठोर अंमलबजावणीमुळे प्रवासी आणि अधिकारी यांच्यात वाद निर्माण झाले आहेत. नवीन ५०० रुपयांच्या मर्यादेमुळे तणाव कमी होण्याची अपेक्षा आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.