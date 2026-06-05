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Nepal Customs Duty: भारतातून आणलेल्या सामानावरील शुल्क सवलत वाढली! नेपाळ सरकारचा मोठा निर्णय; सीमेलगतच्या नागरिकांना मोठा फायदा

Nepal India Border Dispute News: नेपाळमधील बालेन शाह सरकारने सीमा शुल्क कमी करण्याच्या दिशेने एक मोठे पाऊल उचलले आहे. हे शुल्क १०० रुपयांवरून ५०० रुपयांपर्यंत वाढवण्यात आले आहे.
Nepal Customs Duty

Nepal Customs Duty

ESakal

Vrushal Karmarkar
Updated on

नेपाळच्या बालेन शाह सरकारने भारतीय सीमेवरून येणाऱ्या मालावरील सीमा शुल्क सवलत पाच पटीने वाढवली आहे. आता सीमेपलीकडून खरेदी केलेल्या मालासाठी सवलतीची मर्यादा ५०० रुपयांपर्यंत वाढवण्यात आली आहे. यापूर्वी बालेन शाह सरकार आल्यानंतर ही सवलत १०० रुपयांपर्यंत कमी करण्यात आली होती. याचा अर्थ, १०० रुपयांपेक्षा जास्त किमतीच्या मालावर सीमा शुल्क भरावे लागत होते. या नियमाला सीमेवर राहणाऱ्या लोकांकडून विरोध होत होता.

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