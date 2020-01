दिल्लीत होणाऱ्या 'रायसिना डायलॉग'मधून बांगलादेश बाहेर; CAA चा परिणाम!

नवी दिल्ली : आंतरराष्ट्रीय समुदायाचे लक्ष वेधणाऱ्या 'रायसिना डायलॉग 2020' या परिसंवादात बांगलादेशचे परराष्ट्रमंत्री सहभागी होणार नसल्याचे कळते. याआधी नागरिकत्व विधेयकावरून तेथील परराष्ट्रमंत्र्यांनी भारत दौरा रद्द करून आपली नाराजी व्यक्त केली होती.

परराष्ट्र मंत्रालय आणि ऑब्झर्व्हर रिसर्च फाउंडेशन यांच्यातर्फे 'रायसिना डायलॉग 2020' हा कार्यक्रम 14 ते 16 जानेवारीदरम्यान दिल्लीत होणार आहे.

यात जगभरातील प्रमुख देशांचे प्रतिनिधी सहभागी होणार असून त्यात अमेरिका, रशिया, इराण, मोरोक्को, मालदीव, भूतान, ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण आफ्रिका, झेक रिपब्लिक, डेन्मार्क, एस्टोनिया, उझबेकिस्तान या देशांच्या प्रतिनिधींचा सहभाग आहे.

बांगलादेशचे परराष्ट्रमंत्री शहरीयार आलम हेदेखील यात सहभागी होणार होते. मात्र, आता परराष्ट्र मंत्रालयाच्या सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार पंतप्रधान शेख हसिना यांच्या समवेत ते अबुधाबी दौऱ्यावर जाणार असल्याने या कार्यक्रमात सहभागी होणार नाहीत.

दुसऱ्यांदा दौरा रद्द

बांगलादेश, पाकिस्तान आणि अफगाणिस्तानमधील धार्मिक छळामुळे भारतात आश्रय घेतलेल्या हिंदू, शीख, बौद्ध, जैन, पारशी आणि ख्रिश्‍चन अल्पसंख्याकांना भारतीय नागरिकत्व देणारे सुधारित नागरिकत्व विधेयक मंजूर झाल्यानंतर बांगलादेशने नाराजी व्यक्त करताना परराष्ट्रमंत्र्यांचा भारत दौरा आयत्या वेळी रद्द केला होता. आता 'रायसिना डायलॉग'मध्ये सहभाग टाळून बांगलादेशच्या परराष्ट्रमंत्र्यांनी दुसऱ्यांदा भारत दौरा रद्द केला आहे.

Diplomatic sources: Bangladesh deputy foreign minister Shahriar Alam to not take part in Raisina Dialogue 2020 in Delhi between January 14 and 16, as he will be accompanying PM Sheikh Hasina on her visit to Abu Dhabi

— ANI (@ANI) January 11, 2020