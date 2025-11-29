देश

Bank Holidays in December 2025: ‘या’ राज्यांमध्ये सलग पाच दिवस असणार बँकांना सुट्टी!

Full List of Bank Holidays in December Across India : कोणत्या राज्यात कधी असणार बँका बंद? ; स्थानिक सण, उत्सवाच्या दिवशी असणआर सुट्टी
“December bank holiday schedule showing multiple closure dates and consecutive holidays across several Indian states.”

“December bank holiday schedule showing multiple closure dates and consecutive holidays across several Indian states.”

esakal

Mayur Ratnaparkhe
Updated on

December Bank Schedule : डिसेंबर महिन्यात देशभरातील वेगवेगळ्या राज्यांमध्यील बँका एकूण १९ दिवस बंद राहणार आहेत. चार रविवार आणि दोन शनिवार व्यतिरिक्त, वेगवेगळ्या राज्यांमध्ये १३ स्थानिक सुट्ट्या असतील. या पार्श्वभूमीवर आपल्या राज्यात बँका कोणत्या दिवशी बंद राहतील ते आपण जाणून घेऊयात.

डिसेंबर २०२५ मध्ये, ७, १४, २१ आणि २८ तारखेला रविवार असल्याने देशभरातील सर्व बँका बंद राहतील. याव्यतिरिक्त, १३ डिसेंबर हा महिन्याचा दुसरा शनिवार आणि २७ डिसेंबर हा महिन्याचा चौथा शनिवार असल्याने या दिवशीही बँका बंद राहतील. याशिवाय, देशभरातील विविध राज्यांमध्ये स्थानिक सणांमुळे १, ३, १२, १८, १९, २०, २२, २४, २५, २६, २७, ३० आणि ३१ डिसेंबर रोजी बँका बंद असणार आहेत.

कोणत्या राज्यात कधी असणार बँका बंद? -

 -१ डिसेंबर - राज्य स्थापना दिन आणि आदिवासी श्रद्धा दिनानिमित्त अरुणाचल प्रदेश आणि नागालँडमध्ये सर्व बँका बंद राहतील.

-३ डिसेंबर - गोव्यात सेंट फ्रान्सिस झेवियरचा उत्सव साजरा केला जाईल. या दिवशी गोव्यात सर्व बँका बंद राहतील.

-१२ डिसेंबर - पा तोगन नेंगमिंजा संगमा यांच्या पुण्यतिथीनिमित्त मेघालयात सर्व बँका बंद राहतील.

१८ डिसेंबर - यू सोसो थाम यांच्या पुण्यतिथीनिमित्त मेघालयात सर्व बँका बंद राहतील.

“December bank holiday schedule showing multiple closure dates and consecutive holidays across several Indian states.”
Indian Oil Recruitment 2025 : ‘इंडियन ऑइल कॉर्पोरेशन लिमिटेड’कडून २७००हून अधिक पदांसाठी भरतीची घोषणा!

१९ डिसेंबर - गोवा मुक्ती दिनानिमित्त गोव्यात सर्व बँका बंद राहतील.

 २० डिसेंबर - लूसोंग/नामसुंग निमित्त सिक्कीममध्ये सर्व बँका बंद राहतील.

 २२ डिसेंबर - लूसोंग/नामसुंग निमित्त सिक्कीममध्ये सर्व बँका बंद राहतील.

 २४ डिसेंबर - नाताळच्या पूर्वसंध्येला मिझोरम, नागालँड आणि मेघालयात सर्व बँका बंद राहतील.

 २५ डिसेंबर - नाताळच्या दिवशी देशभरातील सर्व बँका बंद राहतील.

“December bank holiday schedule showing multiple closure dates and consecutive holidays across several Indian states.”
Leopard Safety Tips : अचानक बिबट्या दिसला तर काय करायचं..? ; सुरक्षित राहण्यासाठी पाळा वनविभागाच्या 'या' सूचना

२६ डिसेंबर - नाताळच्या उत्सवासाठी मिझोरम, नागालँड आणि मेघालयात सर्व बँका बंद राहतील.

 २७ डिसेंबर - नाताळच्या उत्सवासाठी नागालँडमध्ये सर्व बँका बंद राहतील.

 ३० डिसेंबर - यू किआंग नांगबाह यांच्या पुण्यतिथीनिमित्त मेघालयात सर्व बँका बंद राहतील.

 ३१ डिसेंबर - नवीन वर्षाच्या पूर्वसंध्येला/इमोइनू इरात्पा निमित्त मिझोरम आणि मणिपूरमध्ये सर्व बँका बंद राहतील.

“December bank holiday schedule showing multiple closure dates and consecutive holidays across several Indian states.”
Nanded Girl Marries with Dead Lover : नांदेडमधील धक्कादायक प्रेमकहाणी: प्रियकराच्या मृतदेहाशी तरुणीचं लग्न अन् वडील-भावांसाठी केली फाशीची मागणी

या राज्यांमध्ये सलग पाच दिवस बँका बंद -

ईशान्येकडील राज्यांना डिसेंबरमध्ये बँकांच्या सुट्ट्या वाढवल्या जातील. मिझोरम, मेघालयात आणि नागालँडमध्ये २४, २५, २६, २७ आणि २८ डिसेंबर रोजी सलग पाच दिवस बँका बंद राहतील. मेघालयात २९ तारखेला बँका पुन्हा उघडतील आणि ३० तारखेला पुन्हा बंद राहतील.

सकाळ+ चे सदस्य व्हा

ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!

शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.

Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.

Bank

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com