बँक ऑफ महाराष्ट्रवर दरोडा, १० मिनिटात १५ कोटींचं सोनं अन् २० लाखांची रोकड लुटली; सूत्रधाराला अटक, इतरांचा शोध सुरू

बँक ऑफ महाराष्ट्रच्या सिंगरौली इथल्या शाखेवर दरोडा टाकलेल्या आरोपींपैकी एकाला अटक करण्यात आलीय. धावत्या ट्रेनमधून त्याला ताब्यात घेतलं असून २० लाख रोकड आणि ६१ ग्रॅम सोनं जप्त करण्यात आलंय. कमलेश कुमार असं आरोपीचं नाव असून तो बिहारच्या नालंदा जिल्ह्यातला आहे. पोलीस आता त्याच्या चार साथीदारांचा शोध घेत आहेत. Massive bank robbery gold and cash looted accused caught on train.मध्य प्रदेशातील सिंगरौली इथं कमलेशसह चार साथादीरांनी बँकेत दरोडा टाकला होता. अवघ्या १० मिनिटात पाच जणांनी २० लाखांची रोकड आणि एक कोटीचे दागिने लुटले होते. कमलेशवर याआधीही चोरी आणि दरोड्याचे गुन्हे दाखल आहेत. त्याच्यावर असलेल्या जुन्या गुन्ह्यांचाही तपास आता पोलीस करत आहेत..बँक ऑफ महाराष्ट्रमधील दरोड्यातील आरोपी सिंगरौली-पटना एक्सप्रेसने पटनाला जात होता. रेल्वे नवीनगर इथं पोहोचताच डेहरी रेल्वे सुरक्षा दलाच्या पथकाला कमलेशच्या हालचाली संशयास्पद वाटल्यानं त्याला ताब्यात घेतलं. चौकशीवेळी कमलेश घाबरला आणि चुकीची माहिती द्यायला लागला. शेवटी पोलिसी खाक्या दाखवताच त्यानं सत्य सांगितलं. त्याची तपासणी केली असता १५ लाखांपेक्षा जास्त रोकड आणि ६१ ग्रॅमस सोन्याचे दागिने आढळले..कमलेशसह त्याच्या साथीदारांनी फक्त १० मिनिटात बँकेतून २० लाखांची रोकड आणि कोट्यवधींचं सोनं लुटलं होतं. बँक मॅनेजरला मारहाण करत ग्राहकांना ओलीस ठेवून बंदुकीचा धाक दाखवत हा दरोडा टाकण्यात आला होता. लुटलेल्या सोन्याची किंमत अंदाजे १० ते १५ कोटी रुपये असल्याचं म्हटलं जात आहे. दरोड्यानंतर आरोपी वेगवेगळ्या दिशेला पळून गेले. या दरोड्याच्या घटनेचा सीसीटीव्ही व्हिडीओसुद्धा समोर आला आहे..रेल्वे एएसपी अलोक कुमार सिंह यांनी सांगितले की,आरोपी कमलेश कुमार दरोड्यातील त्याला मिळालेले दागिने आणि रोकड घेऊन पळून जाण्याच्या तयारीत होता. पण प्लॅटफॉर्मवर गस्तीला असलेल्या पोलिसांना त्याच्यावर संशय आला. त्यांनी तात्काळ कमलेशला पकडून चौकशी केली असता दरोड्याची माहिती समोर आली..कमलेश कुमार हाच दरोड्याचा सूत्रधार असल्याचंही उघड झालंय. याआधीही नालंदा आणि हिलसा इथं तो वेगवेगळ्या गुन्ह्यासाठी तुरुंगात होता. बँक ऑफ महाराष्ट्र मध्ये दरोड्यात त्याचा हात असल्याचं समोर आल्यानंतर जुने रेकॉर्डही तपासले जात आहे. आता इतर आरोपींच्या अटकेसाठी पथके रवाना करण्यात आली आहेत. सर्व संशयितांच्या ठिकाणांवर छापा टाकला जात आहे.