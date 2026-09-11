Nitin Gadkari: मोठी बातमी! देशातील टोलनाके होणार बॅरियरमुक्त; नितीन गडकरींची घोषणा, काय आहे नवीन प्रणाली?

Nitin Gadkari toll announcement: केंद्रीय रस्ते वाहतूक आणि महामार्ग मंत्री नितीन गडकरी यांनी देशातील टोल नाक्यांच्या स्वरूपात केलेल्या सुधारणा सर्वश्रुत आहेत. आता त्यांनी महामार्गांवरून प्रवास करणाऱ्या वाहनचालकांसाठी आणखी एक मोठी घोषणा केली असून २०२७ पासून देशातील सर्व टोलनाके बॅरियरमुक्त होणार आहेत..मुंबईत सध्या सुरू असलेल्या ‘ग्लोबल फिनटेक फेस्ट २०२६’च्या तिसऱ्या दिवशी नितीन गडकरी उपस्थित राहिले होते. या महोत्सवात आपल्या भाषणादरम्यान त्यांनी राष्ट्रीय महामार्गांवर प्रवास करणाऱ्या कोट्यवधी प्रवाशांना ही दिलासादायक भेट दिली. ''देशातील टोल प्लाझा लवकरच पूर्णपणे डिजिटल आणि बॅरियरमुक्त केले जातील. ही नवीन कृत्रिम बुद्धिमत्ता आधारित टोल प्रणाली मार्च २०२७ पर्यंत देशभरात लागू होण्याची अपेक्षा आहे.'' असं गडकरी म्हणाले..काय राव, सगळ्या DRSचं क्रेडिट तू घेतलंस! ईशान किशन किशनने वैभवला चिडवलं; १५ वर्षांच्या पठ्ठ्यानेही लगेच दिलं भन्नाट उत्तर, नेमकं काय घडलं?.या उपक्रमाविषयी माहिती देताना गडकरी म्हणाले की, एआय आणि सीमलेस टोल प्रणालीच्या माध्यमातून भारत आता टोल नाक्यांवर थांबण्याची जुनी पद्धत बंद करून वाहनांना न थांबवता पुढे जाण्याच्या दिशेने पावले टाकत आहे. भविष्यातील राष्ट्रीय महामार्ग हे इंटेलिजेंट, बॅरियर-फ्री आणि १०० टक्के कॅशलेस असतील, असा विश्वास त्यांनी यावेळी व्यक्त केला..या प्रणालीच्या प्रवासाचा आढावा घेताना गडकरींनी सांगितले की, याचा पायलट प्रोजेक्ट २०१४ मध्ये सुरू करण्यात आला होता आणि २०२१ पर्यंत तो अत्यंत प्रभावी ठरला. आज देशातील ९८ टक्क्यांपेक्षा जास्त वाहनांवर फास्टॅगचा वापर केला जात असून, आतापर्यंत सुमारे १३ कोटी फास्टॅग जारी करण्यात आले आहेत.फास्टॅगमुळे टोल महसुलात आधीच मोठी वाढ झाली असून, नवीन बॅरियरमुक्त डिजिटल प्रणालीमुळे टोल संकलनात अधिक पारदर्शकता येईल. यामुळे सरकारी महसुलात तब्बल १० हजार कोटी रुपयांपर्यंत वाढ होण्याची सरकारला अपेक्षा आहे..Mumbai News : शाळेच्या निधीसाठी चॅटजीपीटीचा वापर; मुंबईतील डॅनियल गुप्ताचा प्रयोग, अल्पावधीत २२ लाख जमविले.नवीन प्रणाली नेमकी कशी काम करेल?यामध्ये ऑटोमॅटिक नंबर प्लेट रेकग्निशन आणि फास्टॅग तंत्रज्ञान एकत्रित केले जाईल. हायस्पीड कॅमेऱ्यांच्या मदतीने वाहनांची नंबर प्लेट आपोआप स्कॅन केली जाईल आणि संबंधित टोलचे पैसे थेट खात्यातून आपोआप कापले जातील. यामुळे वाहनांना टोल नाक्यावर थांबून रांगेत उभे राहण्याची कोणतीही गरज उरणार नाही आणि प्रवाशांचा वेळ आणि इंधन दोन्ही वाचेल..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.