Bay of Bengal Low Pressure Area : बंगालच्या उपसागरात कमी दाबाचा पट्टा, पश्चिम महाराष्ट्र, विदर्भाला पाऊस; हवामान विभागाचा अंदाज

Monsoon Rain Update : मॉन्सूनची भारताच्या समूद्र किनाऱ्यावर आला असून शनिवारी (ता.१६) मॉन्सूनचे अंदमानात आगमन झाले. हवामान विभागाने आग्नेय बंगालचा उपसागर, अंदमान-निकोबार बेटे, अंदमान समुद्र आणि अरबी समुद्राच्या काही भागांत मॉन्सून दाखल झाल्याची घोषणा केली. यंदा मॉन्सूनचा प्रवास वेगाने सुरू असून २६ मेपर्यंत तो केरळ किनारपट्टीवर मॉन्सून दाखल होण्याची शक्यता आहे..शनिवारी (ता. १६) सकाळपर्यंतच्या २४ तासांमध्ये महाराष्ट्रातील अमरावती येथे देशातील उच्चांकी ४५.६ अंश सेल्सिअस तापमानाची नोंद झाली. नैऋत्य बंगालच्या उपसागरात कमी दाबाचे क्षेत्र सक्रिय असून, त्याला लागून समुद्र सपाटीपासून ४.५ किलोमीटर उंचीपर्यंत चक्राकार वाऱ्यांची स्थिती कायम आहे. या भागात ३५ किमी वेगाने पश्चिमी वारे वाहत असून, ४५ किमी वेगाने वाऱ्याचे झोत धडकत आहेत..अंदमान समुद्रात काही ठिकाणी ४.५ किलोमीटर उंचीपर्यंत पश्चिम वाऱ्यांचे प्रवाह दिसून येत आहे. त्याचबरोबर आकाशात परावर्तित होणारा किरणोत्सर्ग, ढगांची दाटी आणि पावसाच्या हजेरीने मॉन्सूनचे आगमन झाल्याचे जाहीर करण्यात आले आहे. येत्या तीन ते चार दिवसांत संपूर्ण अंदमान बेटांसह बंगालच्या उपसागर तसेच दक्षिण अरबी समुद्राच्या आणखी काही भागांपर्यंत मॉन्सून धडकण्याची शक्यता वर्तविण्यात आली आहे..आज (ता. १७) विदर्भातील अकोला, अमरावती, वर्धा, नागपूर जिल्ह्यांत उष्ण लाटेची शक्यता आहे. यातच रत्नागिरी सिंधुदुर्ग, कोल्हापूर, सोलापूर, बीड, धाराशिव, लातूर या जिल्ह्यांत वादळी पावसाची शक्यता असल्याने सतर्कतेचा इशारा (येलो अलर्ट) देण्यात आला आहे. उर्वरित राज्यात अंशतः ढगाळ हवामान, तुरळक ठिकाणी विजांसह पाऊस आणि उन्हाचा चटका कायम राहण्याचा अंदाज हवामान विभागाने वर्तवला आहे..Monsoon Weather Alert : पुढचे ८ दिवस इशारा! पश्चिम महाराष्ट्रात विजांच्या कडकडाटासह पाऊस, विदर्भात उष्णतेची लाट; शेतकऱ्यांना कृषी विभागाचा महत्त्वाचा सल्ला.गत वर्षीदेखील १३ मे रोजी मॉन्सून दक्षिण अंदमानात दाखल झाला होता. तर केरळमध्ये २४ मे रोजी मॉन्सूनने धडक दिली होती. महाराष्ट्राच्या तळ कोकणात २५ मे रोजी मोसमी वाऱ्यांनी हजेरी लावली होती. मे महिन्याच्या अखेरीस मॉन्सून हंगामाचा सुधारीत दीर्घकालीन अंदाज व विभागानिहाय पावसाचे वितरण स्पष्ट करण्यात येईल.