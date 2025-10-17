Mehul Choksi: मोठी बातमी! फरार उद्योगपती मेहुल चोक्सीचा खेळ संपला; लवकरच भारतात परतणार, अखेर प्रत्यार्पणाला मान्यता

बेल्जियमच्या एका न्यायालयाने फरार उद्योगपती मेहुल चोक्सीच्या प्रत्यार्पणाला मान्यता दिली आहे. चोक्सी आणि त्याचा पुतण्या नीरव मोदी हे दोघेही पंजाब नॅशनल बँक (पीएनबी) घोटाळ्याप्रकरणी भारतात हवा आहे. सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, न्यायालयाने भारताच्या प्रत्यार्पणाच्या विनंतीला मान्यता देत प्राथमिक आदेश जारी केला आहे. .बेल्जियममधील अँटवर्प येथील न्यायालयाने भारताच्या विनंतीवरून त्याच्या अटकेला वैध ठरवत हा आदेश दिला. चोक्सीला परत आणण्याच्या भारताच्या प्रयत्नांच्या दिशेने हा निर्णय एक महत्त्वपूर्ण पाऊल मानला जात आहे. अधिकाऱ्यांचे म्हणणे आहे की चोक्सीकडे अजूनही उच्च न्यायालयात अपील करण्याचा पर्याय आहे. "याचा अर्थ त्याला ताबडतोब भारतात प्रत्यार्पण केले जाणार नाही, परंतु प्रक्रियेचा पहिला आणि सर्वात महत्वाचा टप्पा पार झाला आहे," असे एका अधिकाऱ्याने सांगितले..Train Blanket: ट्रेनमधील घाणेरड्या चादरींची समस्या दूर झाली! आता गाड्यांमध्ये दिसणार सांगानेरी प्रिंट असलेले ब्लँकेट, खासियत काय?.शुक्रवारी अँटवर्प न्यायालयाने भारतीय बाजू आणि चोक्सीच्या कायदेशीर पथकाच्या वतीने बेल्जियमच्या अभियोक्त्यांचा युक्तिवाद ऐकला. न्यायालयाने भारताची प्रत्यार्पणाची विनंती आणि चोक्सीची अटक वैध असल्याचे म्हटले. सीबीआयच्या प्रत्यार्पणाच्या विनंतीवरून ६५ वर्षीय मेहुल चोक्सीला ११ एप्रिल रोजी अँटवर्प पोलिसांनी अटक केली. तो गेल्या चार महिन्यांपासून बेल्जियमच्या तुरुंगात आहे. चोक्सीने अनेक न्यायालयांमध्ये जामीन अर्ज दाखल केले आहेत. परंतु प्रत्येक वेळी त्याची याचिका फेटाळण्यात आली आहे..चोक्सीवर भारतात अनेक गंभीर आरोप आहेत. ज्यात फसवणूक, कट रचणे, पुरावे नष्ट करणे आणि भ्रष्टाचार यांचा समावेश आहे. त्याच्यावर भारतीय दंड संहितेच्या कलम १२०ब, २०१, ४०९, ४२० आणि ४७७अ तसेच भ्रष्टाचार प्रतिबंधक कायद्याच्या कलम ७ आणि १३ अंतर्गत आरोप ठेवण्यात आले आहेत. हे गुन्हे बेल्जियमच्या कायद्यानुसार देखील दंडनीय आहेत, त्यामुळे दुहेरी गुन्हेगारीची आवश्यकता पूर्ण होते..Pension Hike: राज्य सरकारची मोठी घोषणा! ज्येष्ठ नागरिकांच्या पेन्शनमध्ये वाढ, आता किती रुपये मिळणार?.भारताने असेही म्हटले आहे की, चोक्सीला युरोपियन मानकांनुसार सुविधा पुरवल्या जातील. तुरुंगात स्वच्छ पाणी, अन्न, वर्तमानपत्रे, दूरदर्शन आणि खाजगी डॉक्टर उपलब्ध असतील. तेथे एकांतवास राहणार नाही. चोक्सी अजूनही भारतीय नागरिक आहे. अँटिग्वा नागरिकत्वाचा त्याचा दावा वादग्रस्त आहे. चोक्सीने असा युक्तिवाद केला की, त्याने १४ डिसेंबर २०१८ रोजी भारतीय नागरिकत्व सोडले. १६ नोव्हेंबर २०१७ रोजी अँटिग्वा नागरिकत्व स्वीकारले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.