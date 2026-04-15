Crime: मांजरीच्या ४ पिल्लांच्या जन्मामुळे मालकांमध्ये युद्ध पेटलं, मालकिनीनं शेजारच्यावर माऊला फेकलं अन्...

बंगळूरूच्या शेषाद्रीपुरम परिसरात मांजरीच्या पिल्लांवरून दोन कुटुंबांमध्ये वाद निर्माण झाला आहे. एका कुटुंबाच्या मांजरीचा दुसऱ्या कुटुंबाच्या बोक्यासोबत झालेल्या मिलनातून ही पिल्ले जन्माला आली. ज्यामुळे हा वाद सुरू झाला. या वादाचे रूपांतर ॲसिड हल्ल्यात झाले. परंतु पोलिसांनी हस्तक्षेप करून परिस्थिती नियंत्रणात आणली. या घटनेची संपूर्ण परिसरात जोरदार चर्चा सुरू आहे..मिळालेल्या माहितीनुसार, शेषाद्रीपुरम परिसरात राहणाऱ्या दोन शेजाऱ्यांमधील मांजरांवरून झालेला वाद आता पोलीस ठाण्यात पोहोचला आहे. एका मांजरीचे आणि शेजारच्या बोक्याचे मीलन होऊन चार पिल्लांचा जन्म झाला. यावरून वाद निर्माण झाला आणि त्याचे रूपांतर दोन शेजाऱ्यांमध्ये भांडणात झाले. ही पिल्ले मांजरीची आहेत की नाही यावरून मांजरीच्या मालकाचा त्याच्या शेजाऱ्याशी वाद झाला..भांडणादरम्यान मालकाने मांजरीची पिल्ले बोक्याच्या घरासमोर फेकली आणि मारामारी सुरू केली. असा आरोप आहे की, मांजरीच्या मालकाने शेजाऱ्यांना शिवीगाळ केली आणि त्यांच्यावर ॲसिड फेकण्याची धमकीही दिली. वाद वाढत गेल्याने परिसरात घबराट पसरली. पिल्ले त्यांच्या आईपासून वेगळी झाली आणि भटकू लागली. मात्र, मांजरीण आपल्या पिल्लांना शोधत होती. परिस्थिती तणावपूर्ण झाली. बोक्याच्या मालकाने या घटनेची पोलिसांना माहिती दिली..पोलीस घटनास्थळी पोहोचले, त्यांनी दोन्ही पक्षांना शांत केले आणि त्यांना शेषाद्रीपुरम पोलीस ठाण्यात आणले. वाटाघाटीनंतर पोलिसांनी वाद मिटवला आणि त्यांना घरी पाठवले. एका किरकोळ वादाचे प्रकरण पोलीस ठाण्यापर्यंत पोहोचल्याच्या या घटनेची परिसरात जोरदार चर्चा सुरू आहे. दोन्ही पक्षांची समजूत काढल्यानंतर प्रकरण मिटले आणि मांजरीच्या पिल्लांना त्यांच्या आईसोबत ठेवण्याची परवानगी देण्यात आली.