पुरुषांच्या अंडकोषांचे कोट्यवधी मिळतील! रील बघून १६ वर्षीय मुलाची केली हत्या, पण नंतर खरेदीदारच मिळाला नाही, शेवटी...

पुरुषांच्या अंडकोषांची किंमत कोट्यवधी रुपये मिळते, विशेषतः आखाती देशांमध्ये त्यांना मोठी मागणी आहे, असा दावा करणारी रील पाहून एका २० वर्षीय बीबीए विद्यार्थ्याने १६ वर्षाच्या मुलाची हत्या केल्याचा धक्कादायक प्रकार उघडकीस आला आहे. मध्य प्रदेशातील भोपाळमध्ये ही घटना घडली. याप्रकरणी पोलिसांनी दोघांना अटक केलीअसून त्यांनी गुन्ह्याची कबुलीही दिली आहे..मीडिया रिपोर्टनुसार, झोहेब खान असं आरोपीचं नाव आहे. आपण मेडिकल स्टूडंट असून पुरुषांचे अंडकोष विकून एक ते दीड कोटी रुपये मिळू शकतात, असं त्याने त्याचा साथीदारांना सांगितलं होतं. त्यानंतर त्यांनी मुलाच्या हत्येचा कट रचला..Nagpur Crime : ‘एआय’ तंत्रज्ञानाने शोधला निर्घृण मारेकरी; वृद्धेवरील अत्याचार व खुनाचा झाला उलगडा.पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार, मुलाला मारण्याआधी या टोळीने दोन वेळा प्रयत्न केला. पहिल्यांदा एका मुलाला भांडणात मदत करण्यासाठी १०० रुपये देण्याचं आमिष दाखवण्यात आलं; मात्र तो आलाच नाही. दुसऱ्या प्रयत्नात लक्ष्य केलेल्या मुलाने प्रतिकार केला आणि तिथून पळ काढला. तिसऱ्या प्रयत्न त्यांनी ६ ऑगस्टला केला. यावेळी दोन अल्पवयीन आरोपींनी १६ वर्षीय मुलाला इक्बाल मैदानाजवळ गाठलं. भांडणात मदत करण्याच्या बहाण्याने त्याला सोबत नेण्यात आलं. पुढे त्याला धोबी घाट परिसरात नेऊन चाकूने वार करून त्याची हत्या केली. त्यानंतर अंडकोश काढून घेऊन गेले..दरम्यान, १० ऑगस्टला धुबी घाटाजवळील लोअर लेकमध्ये मुलाचा कुजलेला मृतदेह सापडला. शवविच्छेदनात गंभीर जखमा झाल्याचं आणि शरीरात अंडकोष नसल्याचं शवविच्छेदन अहवाला स्पष्ट झालं. पाच दिवसांनी आईने मुलगा बेपत्ता असल्याची तक्रार केल्यानंतर त्याच्या शरीरावरील टॅटूवरून त्याची ओळख पटली..Nagpur Crime : ‘एआय’ तंत्रज्ञानाने शोधला निर्घृण मारेकरी; वृद्धेवरील अत्याचार व खुनाचा झाला उलगडा.महत्त्वाचे म्हणजे हत्या केल्यानंतर आरोपींचा सगळा ‘प्लॅन’ फसला. त्यांना पुरुषांचे अंडकोष विकत घेण्यासाठी खरेदीदारच मिळाला नाही. शिवाय तो भाग कसा जतन करायचा किंवा कुठे विकायचा, याचीही त्यांना कल्पना नव्हती. अखेर तीन दिवस त्यां तो भाग आपल्याडे ठेवून नंतर तलावात फेकून दिल्याचं पोलिसांनी सांगितलं..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.