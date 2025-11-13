Bihar Election Result Live Update : तेजस्वी यादव की पुन्हा नितीश कुमार? बिहार विधानसभा निकालाचे प्रत्येक अपडेट वाचा एका क्लिकवर...

देश

बिहार विधानसभेसाठी नुकतंच मतदान पार पडलं आहे. या निवडणुकीचा निकाल आज जाहीर होणार आहे. या निकालाकडे संपूर्ण देशाचं लक्ष लागलं आहे. आज सकाळी ७ वाजतापासून मतमोजणीला सुरुवात होणार आहे. काही तासांतच निकालाचं चित्र स्पष्ट होणार असून बिहारमध्ये एनडीए आणि ‘महागठबंधन’ यांच्यातील थेट लढतीत कोण बाजी मारणार, हे पाहणं उत्सुकतेचं ठरणार आहे. या निवडणुकीत विकास, बेरोजगारी, जातीय समीकरणं आणि महागाई हे मुद्दे ठळकपणे समोर आले. मुख्यमंत्री पदासाठी नितीश कुमार आणि तेजस्वी यादव यांची नावं चर्चेत आहे. विशेष म्हणजे यंदा बिहारमध्ये रेकॉर्ड ब्रेक मतदान झाल्याचं बघायला मिळालं आहे. त्यामुळे सगळ्यांचीच धाकधूक वाढली आहे. अशावेळी मतदारांनी कुणाच्या बाजुने कौल दिलाय? हे अवघ्या काही तासांत स्पष्ट होणार आहे. बिहार विधानसभेत एकूण २४३ जागा असून बहुमतासाठी १२२ जागा जिंकाव्या लागणार आहेत. आजच्या निकालावर बिहारचं राजकीय भविष्य ठरणार आहे. तसचे पुढील पाच वर्षांच्या सत्तासमीकरणाची दिशा निश्चित होणार आहे. सर्व राजकीय पक्षांनीही मतमोजणी केंद्राबाहेर तळ ठोकला आहे.

