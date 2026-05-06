West Bengal CM: पश्चिम बंगालमध्ये BJP सरकार स्थापन करणार! मुख्यमंत्री शपथविधी सोहळ्याची तारीखही ठरली; ब्रिगेड ग्राउंड साक्षीदार ठरणार

पश्चिम बंगालमध्ये भाजपच्या ऐतिहासिक विजयानंतर नवीन सरकार स्थापन करण्याची तयारी तीव्र झाली आहे. राज्याचे पहिले भाजप मुख्यमंत्री आणि त्यांच्या मंत्रिमंडळातील सदस्य ९ मे रोजी कोलकाताच्या प्रतिष्ठित ब्रिगेड परेड मैदानावर शपथ घेतील. त्यापूर्वी, ८ मे रोजी दुपारी ३ वाजण्याच्या सुमारास भाजप विधिमंडळ पक्षाची बैठक होईल, ज्यात एका नेत्याची निवड केली जाईल..त्यानंतर या नेत्याला मुख्यमंत्री म्हणून शपथ दिली जाईल. निवडणुकीनंतरच्या हिंसाचार आणि घटनांमुळे राज्यात राजकीय हालचाली वाढल्या आहेत. भाजपचे प्रदेशाध्यक्ष शमिक भट्टाचार्य यांचे सचिव या मुद्द्यांवर सक्रियपणे चर्चा करत असून परिस्थितीवर लक्ष ठेवून आहेत. सूत्रांनुसार, ही तारीख विशेषतः निवडण्यात आली. कारण ती गुरुदेव रवींद्रनाथ टागोर यांच्या जयंतीशी जुळते. ज्यामुळे या कार्यक्रमाला सांस्कृतिक महत्त्वही प्राप्त होते..विधानसभा निवडणूक प्रक्रिया पूर्ण झाल्यानंतर, निवडणूक आयोगाने नवीन विधानसभा स्थापन करण्यासंदर्भात एक अधिसूचना जारी केली आहे. ती राज्यपालांकडे पाठवण्यात आली आहे. यासह, राज्यातील निवडणूक प्रक्रिया औपचारिकपणे संपन्न झाली असून, नवीन सरकार स्थापन करण्याचा मार्ग पूर्णपणे मोकळा झाला आहे. सरकार स्थापनेची प्रक्रिया पुढे नेण्यासाठी भाजपने केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांची केंद्रीय निरीक्षक आणि ओडिशाचे मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी यांची सह-निरीक्षक म्हणून नियुक्ती केली आहे. .मुख्यमंत्री आणि मंत्रिमंडळातील पदांबाबत अंतिम निर्णय घेण्यासाठी हे दोन्ही नेते नवनिर्वाचित आमदारांची भेट घेतील. अमित शाह विधिमंडळ पक्षाच्या बैठकीला उपस्थित राहण्यासाठी गुरुवारी कोलकाता येथे दाखल होतील. नुकत्याच झालेल्या निवडणुकीत भाजपने २०७ जागा जिंकून दणदणीत विजय मिळवला, तर टीएमसीला ८० जागांवर समाधान मानावे लागले. आता पक्ष मजबूत नेतृत्वासह नवीन सरकार स्थापन करण्याच्या दिशेने वेगाने वाटचाल करत आहे.