Hathras - बलात्कार प्रकरणातील आरोपी असलेल्या तुरुंगात गेले भाजप खासदार

हाथरस प्रकरणावरुन देशातले वातावरण चांगलेच तापले आहे. एकीकडे या प्रकरणावरुन संतापाची लाट असल्याने आरोपींना कडक शिक्षा व्हायला हवी, अशी मागणी आहे. तर दुसरीकडे भाजपचे काही आमदार आक्षेपार्ह वक्तव्य करताना दिसून आले. त्यांच्या या वक्तव्यावरुन वातावरण आणखीनच तापलं यात शंका नाही. मात्र, अशातच भाजपचे खासदार राजवीर सिंह दिलेर यांनी हाथरस प्रकरणातील मुख्य चार आरोपी असलेल्या तुरुंगाला भेट दिली आहे.

हाथरस येथे 19 वर्षीय युवतीवर सामुहिक बलात्कार करुन तिच्या मणक्याचे हाड मोडले होते आणि तीची जीभ कापण्यात आली होती. तिच्यावर उपचार सुरु असताना तिचा मृत्यू झाला. या प्रकरणावरुन देशातील वातावरण चिघळलेले असताना माध्यमेच नव्हे तर विरोधी पक्षांकांनाही पीडितेच्या कुंटुंबाला भेटण्यापासून मज्जाव करण्यात आला होता. सरकार हे प्रकरण दाबण्याचा प्रयत्न करत असल्याचा आरोप विरोधकांनी केला होता. काँग्रेसचे नेते राहुल गांधी आणि प्रियंका वाड्रा यांनी मोठ्या झटापटीनंतर पोलिसांशी दोन हात करून पीडितेच्या कुंटुंबियांची भेट घेतली.

I was standing outside the (district) jail. Meanwhile, the jailer came out & asked me to have a cup of tea. I went to his office for the tea. I didn't meet the accused of Hathras incident: Hathras MP Rajvir Singh Diler on being asked if he met the accused (05.10.2020) pic.twitter.com/LJUo8ULJWS

— ANI UP (@ANINewsUP) October 6, 2020