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उकळलेला चहा प्यायल्यानंतर १२वीच्या विद्यार्थ्याचा मृत्यू, वडिलांचे शाळा व्यवस्थापनावर आरोप; तज्ज्ञांनी सांगितलं कारण

Kolkata Boy Dies After Hot Tea कोलकात्यात एका बारावीत शिकणाऱ्या विद्यार्थ्याचा उकळलेला चहा प्यायल्यानंतर काही वेळातच मृत्यू झाल्याची धक्कादायक घटना घडलीय. या प्रकरणी शाळा व्यवस्थापनावर निष्काळजीपणाचा आरोप वडिलांनी केलाय.
Kolkata Boy Dies After Hot Tea, Family Alleges Negligence

Kolkata Boy Dies After Hot Tea, Family Alleges Negligence

Esakal

सूरज यादव
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कोलाकात्यात बारावीच्या एका विद्यार्थ्याचा थर्मासमधील उकळता चहा प्यायल्यानंतर मृत्यू झाल्याची धक्कादायक घटना घडली आहे. या प्रकरणी गुन्हा दाखल झाला असून अधिक तपास केला जात आहे. दरम्यान, चहा प्यायल्यानं मृत्यू झाला असं थेट म्हणता येणार नाही. पण शवविच्छेदन अहवालानंतरच सर्व स्पष्ट होईल असं तज्ज्ञांनी म्हटलं आहे. Experts Explain Student's Death After Drinking Hot Tea

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