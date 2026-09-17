Who is Bushra Bano IPS? : 'अस्सलाम-अलैकुम' म्हटल्यामुळे IPS अधिकाऱ्याची तडकाफडकी बदली? बंगालमधील 'त्या' व्हिडिओवरून गदारोळ

कोलकाता : पश्चिम बंगाल केडरच्या २०२१ बॅचच्या आयपीएस अधिकारी बुशरा बानो यांच्या बदलीवरून सध्या वादंग सुरू आहे. खरागपूर येथे अतिरिक्त पोलिस अधीक्षक (Additional SP) म्हणून कार्यरत असलेल्या बानो यांची राज्य सशस्त्र पोलिस दलाच्या चौथ्या बटालियनच्या उपकमांडंटपदी नियुक्ती करण्यात आली आहे. त्यांच्या बदलीचा आदेश १४ सप्टेंबर रोजी जारी करण्यात आला असून, अधिकृत आदेशात हा प्रशासकीय फेरबदल ‘जनहितार्थ’ करण्यात आल्याचे नमूद आहे..सोशल मीडियावरील व्हिडिओमुळे चर्चाबुशरा बानो यांच्या बदलीपूर्वी त्यांचा एक व्हिडिओ सोशल मीडियावर मोठ्या प्रमाणात व्हायरल झाला होता. या व्हिडिओमध्ये त्या नागरी सेवा परीक्षेच्या तयारीतील आपले अनुभव सांगताना दिसतात. त्यांनी व्हिडिओची सुरुवात ‘अस्सलाम-अलैकुम’ या अभिवादनाने केली होती. संवादादरम्यान त्यांनी ‘इन्शाअल्लाह’ आणि शेवटी ‘जझाकल्लाह’ असे शब्दही वापरले. याशिवाय, त्यांनी अलीगड मुस्लिम विद्यापीठातील (AMU) निवासी कोचिंग अकादमीचा उल्लेख करत, यूपीएससीच्या तयारीमध्ये या अकादमीने आपल्याला कशी मदत केली, याची माहिती दिली होती..'धार्मिक शब्दांचा वापर का?' संघटनेचा आक्षेपया व्हिडिओवर ‘हिंदू लीगल फंड’ नावाच्या संघटनेने आक्षेप घेतला आहे. सरकारी पदावरील अधिकाऱ्यांनी सार्वजनिक संवादामध्ये धार्मिक अभिवादन किंवा धार्मिक शब्दांचा वापर करण्याऐवजी राष्ट्रीय अभिवादनाचा वापर करावा, असा या संघटनेचा युक्तिवाद आहे. या प्रकरणी पश्चिम बंगालच्या गृहसचिवांकडे तक्रार करण्याचा इशाराही संघटनेने दिलाय. यानंतर सोशल मीडियावर बुशरा बानो यांच्या व्हिडिओची आणि त्यांच्या बदलीची चर्चा अधिक तीव्र झालीये..Afzal Khan Tomb Pratapgad : प्रतापगडावरील अफझल खान कबरीच्या सभोवतालच्या 300 मीटर परिसरात कलम 163 लागू; पोलिसांकडून प्रतिबंधात्मक आदेश जारी.बदलीचा व्हिडिओशी संबंध असल्याचा अधिकृत उल्लेख नाहीमात्र, महत्त्वाची बाब म्हणजे बुशरा बानो यांच्या बदलीच्या अधिकृत आदेशात त्यांच्या व्हिडिओचा किंवा संबंधित तक्रारीचा बदलीचे कारण म्हणून कोणताही उल्लेख करण्यात आलेला नाही. आदेशात ही नियुक्ती प्रशासकीय स्वरूपाची असून ‘जनहितार्थ’ करण्यात आल्याचे नमूद करण्यात आले आहे. त्यामुळे व्हिडिओ आणि बदली यांच्यात थेट संबंध असल्याचे अधिकृतपणे स्पष्ट झालेले नाही..काँग्रेस, टीएमसीकडून प्रश्न उपस्थितया प्रकरणावर काँग्रेसचे खासदार इम्रान प्रतापगढ़ी यांनी प्रश्न उपस्थित केला आहे. ‘अस्सलाम-अलैकुम’ किंवा ‘इन्शाअल्लाह’ यांसारखे शब्द वापरल्यामुळे एखाद्या अधिकाऱ्याची बदली होत असेल, तर अशा प्रकारच्या सार्वजनिक संवादांचे इतरही उदाहरणे आहेत, असे त्यांनी म्हटले. त्यांनी या प्रकरणाची दखल घेण्याचे आवाहन आयपीएस असोसिएशनला केले..टीएमसीचे आमदार कुणाल घोष यांनीही वैयक्तिक धार्मिक अभिव्यक्तीसाठी एखाद्या अधिकाऱ्याला शिक्षा केली जाऊ नये, अशी भूमिका मांडली आहे. काँग्रेसकडून या प्रकरणाचा संबंध व्यापक राजकीय वातावरणाशी जोडत, ‘मोदीजी कशा प्रकारचा भारत घडवत आहेत?’ असा सवालही उपस्थित करण्यात आला आहे. हा विरोधकांचा राजकीय दावा असून, अधिकृत बदली आदेशात व्हिडिओचा उल्लेख नसल्याचेही लक्षात घेणे महत्त्वाचे आहे..कोण आहेत बुशरा बानो?बुशरा बानो या उत्तर प्रदेशातील कन्नौजच्या रहिवासी आहेत. त्यांनी अलीगड मुस्लिम विद्यापीठात शिक्षण घेतले असून पीएचडी पूर्ण केल्यानंतर सौदी अरेबियात सहाय्यक प्राध्यापक म्हणून काम केले. त्यानंतर भारतात परतल्यानंतर त्यांनी नागरी सेवा परीक्षेची तयारी केली. त्यांनी यूपीएससी परीक्षा दोन वेळा उत्तीर्ण केली. दुसऱ्या प्रयत्नात त्यांची आयपीएस अधिकारी म्हणून निवड झाली. कौटुंबिक जबाबदाऱ्या सांभाळत त्यांनी नागरी सेवा परीक्षेची तयारी केली होती. त्यामुळे त्यांच्या शैक्षणिक आणि प्रशासकीय प्रवासाचीही चर्चा होत आहे..सोशल मीडियावर अनुज चौधरींची तुलनादरम्यान, सोशल मीडिया वापरकर्त्यांकडून बुशरा बानो यांची तुलना उत्तर प्रदेशातील पोलिस अधिकारी अनुज चौधरी यांच्याशी केली जात आहे. अनुज चौधरी हे सार्वजनिक जीवनात आणि गणवेशातील काही व्हिडिओंमध्ये आपल्या धार्मिक श्रद्धेशी संबंधित प्रतीकांचा किंवा अभिव्यक्तीचा वापर करताना दिसल्याचा दावा सोशल मीडिया पोस्टमध्ये करण्यात आला आहे. मात्र, दोन्ही अधिकाऱ्यांच्या प्रकरणांची परिस्थिती आणि प्रशासकीय निर्णय स्वतंत्र आहेत. त्यामुळे सोशल मीडिया पोस्टमधील तुलना ही अधिकृत प्रशासकीय निष्कर्ष मानता येत नाही..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.