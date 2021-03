'कॅडबरी'चं तोंड कडू; CBI ने टाकला छापा, 12 जणांना अटक

नवी दिल्ली : डेअरी मिल्क अनेकांचं आवडतं चॉकलेट असेल. एरव्ही लोकांचं तोंड गोड करणाऱ्या या कंपनीचं तोंड मात्र आता कडू झालं आहे. CBI ने या चॉकलेट बनवणाऱ्या कंपनीवर धाड टाकली आहे. तसेच त्यांच्याविरोधात 240 कोटींच्या फ्रॉडचा गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. कॅडबरी इंडिया प्रायव्हेट लिमिटेड 2010 पासून पूर्णपणे अमेरिकन स्नॅक्स कंपनी मॉन्डलीजची आहे. CBI च्या म्हणण्यानुसार, कॅडबरीने भ्रष्टाचार केला आहे. कंपनीने क्षेत्रनिहाय मिळणाऱ्या टॅक्समधील सवलतींचा गैरवापर केला आहे तसेच टॅक्सची चोरी केल्याचा आरोप आहे.

In 2019, the company settled a potentially protracted litigation through the Sabka Vishwas (Legacy Dispute Resolution) Scheme, 2019. We are yet to receive any formal communication in the matter from the authorities: Spokesperson, Mondelez India

