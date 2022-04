VIDEO: प्रॉपर्टीचा वाद नडला, बापाने मुलाला घराबाहेरच पेटवलं!

बंगळुरूमधील एका व्यक्तीने आपल्या मुलाला दिवसाढवळ्या पेटवून दिल्याची थरारक घटना उघडकीस आली आहे, आर्थिक वादातून वडीलाने मुलाला पेटवून दिल्याचे पोलिस तपासात समोर आले आहेत. घटनेचा व्हिडीओ सोशल मिडीयावर प्रचंड व्हायरल होतोय. उपचारादरम्यान मुलाचा मृत्यू झाला असून याप्रकरणी वडिलाला अटक करण्यात आली आहे. मुलाचे नाव अर्पित तर आरोपी वडिलाचे नाव सुरेंद्र आहे.रील दृश्ये काही दर्शकांसाठी त्रासदायक असू शकतात

व्हिडीओ हा सीसीटिव्हीचा असून या सीसीटीव्ही फुटेजमध्ये बांधकाम व्यवसायात असलेला सुरेंद्र आणि त्याचा मुलगा अर्पित त्यांच्या गोदामातून बाहेर पडताना दिसतात. त्यानंतर अर्पित त्याच्या दुचाकीजवळ उभा असतो. सुरेंद्रनी अचानक अर्पितच्या अंगावर पेंट थिनर फेकले नंतर त्याला पेटवून दिले. अर्पित स्वत:ला वाचवण्याचा आटोकाट प्रयत्न करत होता.

मात्र एका आठवड्यानंतर उपचारादरम्यान त्याचा मृत्यु झाला. ही घटना आर्थिक वादातून घडल्याचे पोलिस तपासात समोर आले आहेत पोलिसांनी सुरेंद्रविरुद्ध हत्येचा गुन्हा दाखल केला असून त्याला अटक केली.

(Disclaimer: Visuals above might be disturbing for some viewers)