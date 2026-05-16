NEET पेपर लीकनंतर NTAमध्ये मोठा प्रशासकीय फेरबदल! दोन वरिष्ठ अधिकाऱ्यांची नियुक्ती; सरकारचं निर्णायक पाऊल

नीट पेपरफुटीच्या वादाच्या पार्श्वभूमीवर केंद्र सरकारने राष्ट्रीय चाचणी संस्थे (NTA) मधील महत्त्वाच्या प्रशासकीय नियुक्त्यांना मंजुरी दिली आहे. मंत्रिमंडळाच्या नियुक्ती समितीने (ACC) दोन सहसचिव आणि दोन सहसंचालकांच्या नियुक्तीला मंजुरी दिली आहे. अनुजा बापट आणि रुचिता विज यांची सहसचिव म्हणून तर आकाश जैन आणि आदित्य राजेंद्र भोजगडिया यांची सहसंचालक म्हणून नियुक्ती करण्यात आली आहे..एनटीएच्या प्रशासकीय आणि कार्यान्वयन प्रणाली मजबूत करण्याच्या दिशेने हे एक महत्त्वपूर्ण पाऊल मानले जात आहे. परीक्षा प्रणाली आणि संस्थेच्या कामकाजासमोरील अलीकडील आव्हानांच्या पार्श्वभूमीवर हा फेरबदल महत्त्वपूर्ण मानला जात आहे. एका सरकारी आदेशानुसार, भारतीय सांख्यिकी सेवेच्या १९९८-बॅचच्या अधिकारी अनुजा बापट आणि भारतीय महसूल सेवेच्या २००४-बॅचच्या अधिकारी रुचिता विज या पाच वर्षांसाठी एनटीएच्या सहसचिव म्हणून काम पाहतील..हे साध्य करण्यासाठी, रिक्त असलेल्या उपसचिव-स्तरीय पदांना तात्पुरते श्रेणीवाढ देण्यात आली आहे. केंद्र सरकारच्या एका आदेशानुसार, भारतीय महसूल सेवा (आयकर) अधिकारी आकाश जैन आणि भारतीय लेखापरीक्षण व लेखा सेवा अधिकारी आदित्य राजेंद्र भोजगडिया यांची एनटीएच्या सहसंचालकपदी नियुक्ती करण्यात आली आहे. .शुक्रवारी (१५ मे, २०२६) शिक्षण मंत्री धर्मेंद्र प्रधान यांनी एनटीएमध्ये आणखी सुधारणांची गरज असल्याचे मान्य केले. ते म्हणाले, "आम्हाला सुधारणांसाठी अनेक सूचना मिळाल्या आहेत. सुधारणा ही एक निरंतर चालणारी प्रक्रिया आहे. एनटीए कोणत्याही चुकांशिवाय कार्यरत राहील याची खात्री करणे ही आमची जबाबदारी आहे.".यावर्षी ३ मे रोजी २२ लाखांहून अधिक विद्यार्थ्यांनी नीट-यूजी परीक्षा दिली होती, जी पेपरफुटीच्या आरोपांनंतर या आठवड्यात रद्द करण्यात आली. सीबीआयने गुन्हा दाखल केला असून नीट-यूजी पेपरफुटीच्या तपासासाठी एक पथक स्थापन केले आहे. दिल्ली न्यायालयाने शनिवारी नीट पेपरफुटीचा कथित सूत्रधार पी. व्ही. कुलकर्णी आणि या प्रकरणातील आणखी एक आरोपी मनीषा वाघमारे यांना १० दिवसांची सीबीआय कोठडी सुनावली.