LPG Supply: होर्मुज मार्ग पुन्हा बंद! भारतात तेल टँकर येणार की नाही? केंद्र सरकारने प्लॅन B सांगितला, मोठी अपडेट समोर

भारतात गेल्या काही दिवसांपासून एलपीजी गॅसचा तुटवडा जाणवत आहे. केंद्र सरकारने या संदर्भात एक मोठी माहिती दिली आहे. केंद्र सरकारने आश्वासन दिले आहे की, अमेरिका-इराण युद्धाच्या पार्श्वभूमीवर भारतात स्वयंपाकाच्या गॅसची कोणतीही समस्या येणार नाही. देशात गॅसचा पुरेसा साठा असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले आहे. त्यामुळे घाबरण्याची किंवा काळजी करण्याची गरज नाही..गुरुवारी प्रसारमाध्यमांशी बोलताना पेट्रोलियम आणि नैसर्गिक वायू सचिव नीरज मित्तल म्हणाले, "मला कुठेही कोणतीही अडचण दिसत नाही. सर्व देशांतर्गत पुरवठा १००% आहे. अंदाजे ७० टक्के पॅकेज्ड एलपीजी आधीच वितरित करण्यात आला आहे. स्थानिक पुरवठ्यात काही किरकोळ समस्या असू शकतात, परंतु त्या सामान्य आहेत, ही मोठी समस्या नाही, कारण अशा समस्या दररोज उद्भवतात आणि त्यांचे निराकरण केले जाते..त्यांनी सांगितले की, यात कोणताही व्यत्यय आलेला नाही आणि मालाची वाहतूक सुरळीतपणे सुरू आहे. मित्तल म्हणाले, "नाकेबंदी असूनही, जहाजे नियमितपणे येत आहेत. ती त्यांच्या नेहमीच्या प्रवास वेळापत्रकाचे पालन करतात. सामुद्रधुनी ओलांडण्यास कोणताही विलंब होत असल्याचे आमच्या निदर्शनास आलेले नाही. सरकार याचा दररोज आढावा घेत आहे. काही बदल आवश्यक असल्यास, ते केले जातील.".ऊर्जा सुरक्षा आणि भारताची वाढती गॅस मागणी या विषयावरील एका परिषदेला संबोधित करताना, मित्तल यांनी यावर जोर दिला की, पश्चिम आशियातील अलीकडील संकटाने प्रतिकूल परिस्थितीसाठी नियोजन करण्याचे आणि ऊर्जा सुरक्षा मजबूत करण्याचे महत्त्व अधोरेखित केले आहे. भारत ४१ देशांकडून कच्चे तेल, ३० देशांकडून नैसर्गिक वायू आणि १३ देशांकडून एलपीजी मिळवतो आणि भविष्यातील ऊर्जा सुरक्षा धोरणे तयार करताना या घटकांचा विचार करणे आवश्यक आहे. सरकार सर्व संस्थांना गॅसची उपलब्धता सुनिश्चित करण्यासाठी कटिबद्ध आहे आणि असे संकट पुन्हा उद्भवणार नाही याची खात्री करण्यावरही लक्ष केंद्रित करत आहे.