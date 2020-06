'कम्युनिटी ट्रान्समिशन'बाबत आरोग्य मंत्रालयाने काय केलाय दावा? वाचा सविस्तर

नवी दिल्ली : देशात कोरोना विषाणूच्या समूह संसर्ग (कम्युनिटी ट्रान्समिशन)ला अजून सुरवात झाली नसल्याची माहिती केंद्र सरकारने गुरुवारी (ता.११) दिली. महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे कोरोनाचा संसर्ग झालेल्या रुग्णांचे ठीक होण्याचे प्रमाण देखील वाढले असल्याचे आरोग्य मंत्रालयाने म्हटले आहे.

गेल्या काही दिवसांपासून मुंबई, दिल्ली आणि इतर राज्यांमध्ये कोरोनाबाधित रुग्णांची संख्या अचानक वाढू लागल्याने देशात कोरोनाचा समूह संसर्ग सुरु झाला असल्याचे म्हटले जात होते. यावर देशातील लोकसंख्येनुसार एक टक्क्याहून कमी लोकांपर्यंत कोरोनाचा संसर्ग झाला असल्याने, देशात कोरोनाचा समूह संसर्ग झाला असल्याचे म्हणणे चुकीचे असल्याचे भारतीय वैद्यकीय संशोधन संस्थेचे (आयसीएमआर) व्यवस्थापकीय संचालक बलराम भार्गव यांनी म्हटले आहे.

मागील काही दिवसांपासून देशभरात कोरोना बाधित रुग्णांची संख्या दिवसेंदिवस वाढत चालली आहे. मात्र फक्त याच गोष्टीमुळे देशात कोरोनाचा समूह संसर्ग झाला असल्याचे वृत्त आयसीएमआरचे व्यवस्थापकीय संचालक बलराम भार्गव यांनी फेटाळून लावले आहे. यासंदर्भात बोलताना बलराम भार्गव यांनी, देशाच्या एकूण लोकसंख्येच्या एक टक्क्याहून कमी म्हणजे ०.७३७३ टक्के नागरिकांना कोरोनाचा संसर्ग झाला असल्याचे सांगितले.

India is such a large country and prevalence is very low. India is not in community transmission: Prof (Dr.) Balram Bhargava, DG, ICMR, Delhi on COVID19 pic.twitter.com/oFHfZL2cD9

— ANI (@ANI) June 11, 2020