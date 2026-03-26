Fuel Storage: भारतात पेट्रोल, डिझेल आणि एलपीजीचा किती दिवसांचा साठा शिल्लक आहे? केंद्र सरकारने आकडा सांगून विषयच संपवला!

Fuel Storage: पेट्रोलियम आणि नैसर्गिक वायू मंत्रालयाने गुरुवारी देशातील पेट्रोलियम आणि एलपीजी पुरवठ्याबाबतच्या परिस्थितीवर स्पष्टीकरण दिले. एका निवेदनात पेट्रोलियम मंत्रालयाने म्हटले आहे की, भारतातील इंधन पुरवठा पूर्णपणे सुरक्षित आणि नियंत्रणात आहे. त्यांनी नागरिकांना आश्वासन दिले की घाबरण्याची गरज नाही. सर्व किरकोळ इंधन केंद्रांवर पुरेसा साठा उपलब्ध आहे. देशात कुठेही पेट्रोल, डिझेल किंवा एलपीजीची कमतरता नाही. चुकीची माहिती हेतुपुरस्सर पसरवण्याच्या उद्देशाने चालवलेल्या या दुर्भावनापूर्ण, सुनियोजित मोहिमेला बळी पडू नये, असे आवाहन मंत्रालय नागरिकांना करत आहे..पीआयबीच्या प्रसिद्धीपत्रकानुसार, भारत हा जगातील चौथा सर्वात मोठा पेट्रोलियम उत्पादनांचा शुद्धीकरण करणारा आणि पाचवा सर्वात मोठा निर्यातदार देश असून, तो १५० हून अधिक देशांना शुद्ध इंधनाचा पुरवठा करतो. भारत हा निव्वळ निर्यातदार देश असल्याने, देशांतर्गत पेट्रोल आणि डिझेलची उपलब्धता संरचनात्मकदृष्ट्या सुनिश्चित आहे. देशभरातील सर्व १,००,००० हून अधिक किरकोळ इंधन केंद्रे सुरू असून, इंधनाचा पुरवठा कोणत्याही व्यत्ययाशिवाय सुरू आहे..सरकारने म्हटले आहे की, भारतीय तेल कंपन्यांनी पुढील ६० दिवसांसाठी कच्च्या तेलाच्या पुरवठ्याचे करार आधीच केले आहेत. भारताकडे एकूण ७४ दिवसांची राखीव क्षमता आहे आणि सध्या प्रत्यक्ष साठा अंदाजे ६० दिवसांचा आहे. मध्य-पूर्वेतील संकटाचा आज २७ वा दिवस असतानाही, यामध्ये कच्चे तेल, उत्पादने आणि गुहांमधील समर्पित सामरिक साठ्यांचा समावेश आहे. पुढील दोन महिन्यांसाठी कच्च्या तेलाची खरेदीदेखील निश्चित झाली आहे..सर्व किरकोळ इंधन केंद्रांवर पेट्रोल, डिझेल आणि एलपीजी पुरेशा प्रमाणात उपलब्ध आहेत. देशाच्या कोणत्याही भागात या अत्यावश्यक इंधनांची कमतरता नाही. पुरवठा साखळी सुरळीतपणे कार्यरत असल्याचे मंत्रालयाने अधोरेखित केले. सरकार परिस्थितीवर सातत्याने लक्ष ठेवून आहे. भविष्यात पुरवठा कायम ठेवण्यासाठी सर्व आवश्यक उपाययोजना केल्या जात आहेत. ग्राहकांनी काळजी करण्याची गरज नाही. इंधनाची उपलब्धता सुनिश्चित करण्यासाठी सर्व संबंधित घटक सक्रियपणे कार्यरत आहेत. परिस्थिती पूर्णपणे नियंत्रणात आहे.