केंद्र सरकारकडून बिनशर्त माफी! अवमान याचिकेवर सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी, नोटिसीला गृह सचिवांनी दिलं उत्तर

दिल्लीतील १० ऑक्टोबरच्या आंदोलनादरम्यान मोबाइल इंटरनेट सेवा बंद केल्याप्रकरणी केंद्रीय गृह सचिव गोविंद मोहन यांनी सुप्रीम कोर्टात बिनशर्त माफी मागितली आहे. न्यायालयाच्या आदेशाचा जाणूनबुजून अवमान केला नसल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले. याप्रकरणी दाखल करण्यात आलेल्या अवमान नोटिशीला उत्तर देताना गृह सचिवांनी चार पानी प्रतिज्ञापत्र न्यायालयात सादर केले..गृह सचिवांनी सांगितले की, दिल्ली पोलिसांनी मोबाइल इंटरनेट सेवा बंद करण्याची केलेली मागणी परिस्थितीची गंभीरता लक्षात घेता करण्यात आली होती. राजधानीतील कायदा आणि सुव्यवस्था बिघडू नये, यासाठी हा निर्णय घेण्यात आल्याचे त्यांनी म्हटले. ९ ऑक्टोबरच्या रात्री १० वाजल्यापासून १० ऑक्टोबरच्या रात्री १० वाजेपर्यंत रायसीना हिल्सच्या चार किलोमीटर परिसरात मोबाइल इंटरनेट सेवा बंद होती. मात्र, वाय-फाय आणि ब्रॉडबँडसह इतर इंटरनेट सेवांवर याचा परिणाम झाला नसल्याचेही स्पष्ट करण्यात आले..काहीही कारण सांगू नका! मतमोजणीचं व्हिडिओ रेकॉर्डिंग न देणाऱ्या निवडणूक आयोगाला सुप्रीम कोर्टाने झापलं.यापूर्वी ११ ऑक्टोबर रोजी सुप्रीम कोर्टाने गृह सचिव, दिल्ली पोलिस आयुक्त आणि दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशनच्या अध्यक्षांना अवमान नोटीस बजावली होती. इंटरनेट सेवा कोणत्याही अडथळ्याशिवाय सुरू ठेवण्याचे निर्देश न्यायालयाने दिले होते. दरम्यान, गृह सचिवांनी सुप्रीम कोर्टाच्या या आदेशात आवश्यक बदल करण्याची मागणी केली आहे. अपवादात्मक अशा परिस्थितीत कायदेशीर तरतुदी आणि सुरक्षा उपायांचे पालन करून इंटरनेट सेवा बंद करण्याची परवानगी असावी, अशी मागणी त्यांनी केली आहे..दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशननेही सुप्रीम कोर्टात बिनशर्त माफी मागितली आहे. १० ऑक्टोबरला मेट्रो सेवा बंद किंवा ट्रेन रद्द करण्यात आल्या नव्हत्या. मात्र, ३०३ पैकी ४५ मेट्रो स्थानकांवरील प्रवेश आणि बाहेर पडण्यावर निर्बंध घालण्यात आले होते. डीएमआरसीच्या म्हणण्यानुसार, मेट्रो नेटवर्कमधील २५८ स्थानके म्हणजेच ८५ टक्क्यांहून अधिक नेटवर्क प्रवाशांसाठी सुरू होते..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.