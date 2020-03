Corona : मृतांच्या नातेवाईकांना केंद्र सरकारकडून मोठी मदत जाहीर!

नवी दिल्ली : राजधानी दिल्ली व महाराष्ट्रासह १५ राज्यांत हातपाय पसरलेल्या, दोन जणांचा बळी घेतलेल्या कोरोना या विषाणूच्या साथीला केंद्र सरकारने शनिवारी (ता.१४) राष्ट्रीय आपत्ती म्हणून घोषित केले. कोरोनाची लागण झालेल्यांची संख्या ९१ वर पोहोचली आहे.

कोरोनामुळे मृत्यू पावलेल्यांच्या आप्तांना प्रत्येकी ४ लाख रूपयांची मदत देण्याची घोषणा केंद्राने केली. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी शनिवारी पुन्हा ट्‌विट करून, ‘कोरोनाशी एकजुटीने लढूया’ असे देशवासीयांसह सार्क राष्ट्रांनाही आवाहन केले.

Home Ministry: Rs 4 lakh will be paid as ex-gratia to the family of the person who will lose their life due to #Coronavirus , including those involved in relief operations or associated in response activities. https://t.co/duQCN1yVP7

कोरोनामुळे कर्नाटक व दिल्लीत दोन ज्येष्ठ नागरिकांचा मृत्यू झाला आहे. पंजाबमध्ये विदेशातून परतलेल्या तब्बल सहा हजाराहून जास्त लोकांना देखरेखीखाली विलगीकरण कक्षात ठेवण्यात आले आहे. दिल्लीत काल रात्री मृत्यू झालेल्या महिलेवर अंत्यसंस्कार करण्यास निगमबोध घाट स्मशानभूमीच्या अधिकाऱ्यांनी आज प्रथम परवानगी नाकारली. नंतर विद्युतदाहिनीत त्यांच्यावर अंत्यसंस्कार करण्यात आले.

आतापवेतो १५ राज्यांत कोरोना पसरला असून केरळपाठोपाठ महाराष्ट्रात सर्वाधिक २६ जणांना कोरोनाची लागण झाल्याची अधिकृत आकडेवारी आहे. उत्तर प्रदेशात कोरोनाची लागण झालेल्या गाझियाबादेतील पितापुत्रांना तसेच आणखी तिघांना गांधी रूग्णालयात दाखल केल्याचे जिल्हा प्रशासनाने आज सांगितले. गोव्यातही पर्यटकांची वर्दळ असलेले कॅसीनो, बोट बार, डान्स बार ३१ मार्चपर्यंत बंद करण्यात आले आहेत.

कोरोनाची धास्ती

मोदींचे आवाहन

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी कोरोनाविरूध्दची लढाई लढण्यासाठी सार्क देशानी एकजूट करावी असे आवाहन केले आहे. मोदींच्या आवाहनला प्रतिसाद देताना नेपाळ, अफगानिस्तान, श्रीलंका, मालदीव, बांग्लादेश व भूतानसह पाकिस्ताननेही मान्यता दिली आहे. सार्क राष्ट्रप्रमुखांशी पंतप्रधान मोदी येत्या एक दोन दिवसांत व्हिडीओ कॉन्परन्सच्या माध्यमातून चर्चा करण्याची शक्‍यता आहे.

I would like to propose that the leadership of SAARC nations chalk out a strong strategy to fight Coronavirus.

We could discuss, via video conferencing, ways to keep our citizens healthy.

Together, we can set an example to the world, and contribute to a healthier planet.

— Narendra Modi (@narendramodi) March 13, 2020