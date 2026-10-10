Abhijeet Dipke: अभिजीत दिपकेंना विमानातूनच घेतलं ताब्यात, उतरूही दिलं नाही; VIDEO VIRAL

नवी दिल्ली : मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेशकुमार यांच्या राजीनाम्याच्या मागणीवरून राजधानी दिल्लीत शनिवारपासून केंद्रातील मोदी सरकार आणि 'जेन-झीं'ची कॉक्रोच जनता पार्टी यांच्यात संघर्ष पेटण्याची चिन्हे आहेत. पोलिसांनी परवानगी नाकारूनही 'सीजेपी'ने जंतरमंतरवर आंदोलन करण्याचा पवित्रा घेतला आहे. अशातच अभिजित दीपके आणि त्यांच्या सहकाऱ्यांना पोलिसांनी ताब्यात घेतल्याचे समोर आले आहे. दिल्ली पोलिसांनी विमानातूनच त्यांना ताब्यात घेतलं असून 'आम्ही अटकेसाठीच येथे आलो आहोत' असे अभिजित दीपके यांनी म्हटले आहे. .आषुतोष, रांका, सौरव दास यांनाही ताब्यात घेण्यात आलंय. दिल्ली विमानतळावर विमानातून उतरताच त्यांना ताब्यात घेतल्याचं सांगितलं जात आहे. काही व्हिडीओसुद्धा समोर आले आहेत. अटक व्हायलाच आलोय असं म्हणत पोलिसांनी अटक करावी असं अभिजीत दिपके यांनी म्हटलं..Mumbai News: शिक्षकाला मारहाणप्रकरणी महापौर तावडेंना दंड, न्यायालयाचा इशारा.दिल्लीत सीजेपीचं आंदोलन सुरू असून अभिजीत दिपके यांना विमानतळावरूनच अटक करण्यात आलीय. पोलिसांनी त्यांना विमानातून उतरताच ताब्यात घेतलं..CJP Protest Today : 'कॉकरोच'च्या आंदोलनावर पाकिस्तानी क्रिकेटपटू म्हणतो, दिल्ली पोलीस टॉस जिंकतील अन्....ज्ञानेशकुमार यांच्या राजीनाम्यासाठी शनिवारपासून जंतरमंतरवर शांततापूर्ण आंदोलन करण्यासाठी कॉक्रोच जनता पार्टीने केलेला अर्ज दिल्ली पोलिसांनी फेटाळला असून या भागामध्ये संचारबंदी लागू करण्यात आली आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.