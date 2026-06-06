देश

अभिजीतला विमानतळावरून अधिकाऱ्यांनी अज्ञातस्थळी नेलं, संपर्क होईना; CJPच्या दाव्याने खळबळ, आंदोलनाला परवानगी

CJP Delhi Protest कॉकरोच जनता पार्टीकडून आज दिल्लीत आंदोलन केलं जाणार आहे. सीजेपीचा संस्थापक अभिजीत दीपकेने दिल्ली विमानतळावर दाखल झाल्यानंतर पोस्टही केली होती. मात्र आता सीजेपीकडून खळबळजनक दावा करण्यात आलाय.
Abhijeet Dipke Unreachable After Delhi Airport Arrival

Abhijeet Dipke Unreachable After Delhi Airport Arrival

Esakal

सूरज यादव
Updated on

कॉकरोच जनता पार्टीचा संस्थापक अभिजीत दीपके भारतात दाखल झालाय. नीट पेपरफुटी विरोधात आंदोलनाची घोषणा त्याने केली होती. आज जंतर मंतरवर सीजेपीकडून आंदोलन केलं जात आहे. या आंदोलनात सहभागी होण्याचं आवाहनही त्याच्याकडून करण्यात आलं होतं. दरम्यान, आंदोलनाच्या पार्श्वभूमीवर दिल्लीत पोलीस बंदोबस्त तैनात करण्यात आलाय. तर दुसरीकडे अभिजीत दीपकेला सुरक्षा अधिकाऱ्यांनी अज्ञातस्थळी नेल्याचा दावा सीजेपीने केल्यानं खळबळ उडाली आहे. CJP Alleges Founder Detained Ahead of Delhi Protest

Loading content, please wait...
India
delhi
Protest
cockroach
Cockroach Party popularity