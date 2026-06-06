अभिजीतला विमानतळावरून अधिकाऱ्यांनी अज्ञातस्थळी नेलं, संपर्क होईना; CJPच्या दाव्याने खळबळ, आंदोलनाला परवानगी

कॉकरोच जनता पार्टीचा संस्थापक अभिजीत दीपके भारतात दाखल झालाय. नीट पेपरफुटी विरोधात आंदोलनाची घोषणा त्याने केली होती. आज जंतर मंतरवर सीजेपीकडून आंदोलन केलं जात आहे. या आंदोलनात सहभागी होण्याचं आवाहनही त्याच्याकडून करण्यात आलं होतं. दरम्यान, आंदोलनाच्या पार्श्वभूमीवर दिल्लीत पोलीस बंदोबस्त तैनात करण्यात आलाय. तर दुसरीकडे अभिजीत दीपकेला सुरक्षा अधिकाऱ्यांनी अज्ञातस्थळी नेल्याचा दावा सीजेपीने केल्यानं खळबळ उडाली आहे. CJP Alleges Founder Detained Ahead of Delhi Protest.सीजेपीच्या एका गटाने दावा केला की, अधिकाऱ्यांनी इमिग्रेशन क्लिअर केल्यानंतर कॉकरोच जनता पार्टीचा संस्थापक अभिजीत दीपकेला अज्ञातस्थळी नेण्यात आलंय. त्याला ताब्यात घेतलं जाण्यची शक्यता आहे. वर्दी आणि साध्या कपड्यात असलेल्या १० ते १५ अधिकाऱ्यांनी अभिजीत दीपकेला घेरलं आणि अज्ञातस्थळी नेलं असल्याचा दावा सीजेपीने केलाय. त्याच्याशी संपर्क होत नाहीय. त्याला ताब्यात घेतलं असल्याची शंका सीजेपीकडून व्यक्त करण्यात आलीय. दरम्यान, सीजेपीला जंतर-मंतरवर आंदोलनाला परवानगी देण्यात आलीय..मान्सून गोव्यात दाखल, दोन दिवसांत महाराष्ट्रात; १० जूनपर्यंत कोकण, मध्य महाराष्ट्रात मुसळधार पावसाचा अंदाज.अभिजीत दीपके दिल्लीत पोहोचल्यानंतर आंदोलनासाठी परवानगी मागणार होता. सकाळी ८ वाजता विमानतळावर तो दाखल झाला. त्यानंतर थेट पार्लमेंट स्ट्रीट पोलीस ठाण्यात जाणार होता. सर्व समर्थकांना त्याने पार्लमेंट स्ट्रिट पोलीस ठाण्यासमोर येण्याचं आवाहन केलं होतं. पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार अद्याप आंदोलनाला परवानगी मागितलेली नाही. मात्र जंतर मंतरवर पोलिसांनी चोख बंदोबस्त तैनात केलाय. दोन्ही बाजूला बॅरिकेड लावण्यात आले असून पोलीस आणि अर्ध सैनिक बलही तैनात आहे..अमेरिकेतून दिल्ली विमानतळावर पोहोचताच अभिजीत दीपकेनं सोशल मीडियावर पोस्ट करून माहिती दिली होती. सर्वांना जंतर मंतरवर भेटण्याची वाट बघतोय असंही त्याने म्हटलं होतं. सोबत येताना एक पुस्तक आणि तिरंगा आणायला विसरू नका असंही त्याने म्हटलं होतं. पोलिसांना फूल देऊन त्यांचे आभार माना आणि हे आंदोलन शांततेत प्रेमाने करायचं असल्याचं त्याने पोस्टमध्ये म्हटलं होतं..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.