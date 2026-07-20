JP Nadda meeting: आंदोलकांशी चर्चा केल्यानंतर केंद्र सरकारची पहिली प्रतिक्रिया; धर्मेंद्र प्रधान यांचा राजीनामा कधी होणार?

CJP Parliament march: नीट पेपरफुटीच्या मुद्द्यावरुन कॉकरोच जनता पार्टीचं दिल्लीमध्ये आंदोलन सुरु आहे. सोमवारी या आंदोलनाला प्रचंड गोंधळ झाला. पोलिसांनी आंदोलनस्थळी लाठीचार्ज करत तरुणांना ताब्यात घेतलं, हजारो तरुणांनी थेट संसदेकडे कूच केली. त्यामुळे देशभर संताप बघायला मिळाला. या आंदोलनादरम्यान सीजेपीचे प्रवक्ते सौरभ दास आणि आशुतोष रांका यांनी केंद्रीय आरोग्य मंत्री जेपी नड्डा यांची भेट घेतली. .सरकार आणि आंदोलक यांच्यातील बैठकीनंतर मोदी सरकारच्या वतीने पहिली अधिकृत प्रतिक्रिया समोर आली आहे. केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा यांनी बैठकीनंतर सांगितले की, "आज सकाळी पहिल्यांदाच आंदोलनकर्त्यांच्या बाजूने सरकारशी चर्चेचा प्रस्ताव आला आणि सकाळी ११:५० वाजेपासून आमची चर्चा सुरू झाली.. ही बैठक अतिशय चांगल्या वातावरणात झाली.''जेपी नड्डा पुढे म्हणाले की, शिष्टमंडळासोबत प्राथमिक मुद्द्यांवर सविस्तर चर्चा झाली असून संध्याकाळी ४ वाजेच्या सुमारास त्यांनी मला लेखी निवेदन दिले आहे. मी सर्व आंदोलनकर्त्यांना आपले धरणे आंदोलन संपवण्याचे आणि परिस्थिती सामान्य करण्यासाठी प्रशासनाला सहकार्य करण्याचे आवाहन केले आहे..Sonam Wangchuk hunger strike: सोनम वांगचुक यांनी उपोषण सोडलं! जेपी नड्डा यांच्यासोबतच्या बैठकीनंतर मोठा निर्णय.सीजेपीचे प्रवक्ते सौरभ दास यांनी सांगितले की, केंद्रीय मंत्र्यांनी आम्हाला या विषयावर योग्य स्तरावर चर्चा करण्याचे आश्वासन दिले आहे. त्यांनी 'एक्स'वर पोस्ट करत लिहिले की, "केंद्रीय शिक्षण मंत्री धर्मेंद्र प्रधान यांनी तात्काळ राजीनामा द्यावा किंवा त्यांना पदावरून हटवण्यात यावे, ही आमची मुख्य मागणी आहे.. सरकार यासंबंधी काय निर्णय घेतं, याकडे आमचं लक्ष आहे.''.Khopoli Theft Case: पेशवेकालीन वीरेश्वर मंदिरातील चांदीच्या पिंडीची चोरी, २२ लाखांची वस्तू लंपास; पोलीस तपास सुरू.१ कोटी रुपयांच्या नुकसानभरपाईची मागणीआशुतोष रांका यांनी सोशल मीडियावर सांगितले की, "जेपी नड्डा यांनी आमच्या मागण्यांवर पक्षाच्या वरिष्ठ नेतृत्वाशी चर्चा करण्यासाठी काही वेळ मागितला आहे. आमच्या मागण्यांमध्ये सोनम वांगचुक यांची तात्काळ सुटका, शिक्षण मंत्री धर्मेंद्र प्रधान यांचा राजीनामा आणि आत्महत्या केलेल्या सर्व 'नीट' उमेदवारांच्या कुटुंबियांना प्रत्येकी १ कोटी रुपयांची आर्थिक मदत देणे समाविष्ट आहे." त्यामुळे आता सरकार काय भूमिका घेते, याकडे संपूर्ण देशाचं लक्ष लागून राहिलं आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.