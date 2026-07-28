आम्हाला गॅरंटी दिलीय, सरकारने आणखी एक मागणी मान्य केली; मध्यरात्री CJP प्रवक्त्याने दिली माहिती

CJP Protest: केंद्र सरकारकडून कॉकरोच जनता पार्टीची आणखी एक मोठी मागणी मान्य करण्यात आली आहे. बिहारप्रमाणेच दिल्ली आणि देशातील इतर राज्यांमध्येही आंदोलकांवर गुन्हे दाखल झाले आहेत. यासंदर्भात सीजेपीचा प्रवक्ता सौरव दासने रात्री एक वाजता व्हिडीओच्या माध्यमातून मोठी माहिती दिली. त्याने म्हटलं की, सरकारकडून आश्वासन देण्यात आलंय की, बिहारप्रमाणे दिल्ली आणि इतर राज्यातील गुन्हेही मागे घेतले जातील. त्याची घोषणा मंगळवारी करण्यात येणार आहे..सौरव दासने मध्यरात्री शेअर केलेल्या व्हिडीओत म्हटलं की, रात्रीचे एक वाजलेत. आम्ही आताच दिल्ली पोलिसांच्या प्रतिनिधींशी चर्चा केली. त्यांनी आम्हाला अजून काय अडचणी आहेत विचारलं .आम्ही सांगितलं की, जे सरकारने आश्वासन दिलं होतं ते पूर्ण होणार नाही अशी शंका वाटते. पोलिसांनी बिहारच्या गृह खात्यानं जारी केलेलं निवेदन सोबत आणलं होतं. आम्ही पोलिसांसोबत बैठकीत चर्चा केली की कोणती राज्ये अशी घोषणा करू शकतात. आम्ही जवळपास २ तास चर्चा करत होतो..Shalarth ID Scam : 841 बोगस शिक्षक अन् 160 कोटींची फसवणूक! शालार्थ घोटाळ्यात मोठा मासा गळाला; भाजप नेत्याच्या अटकेने खळबळ, संस्थाचालकाच्या फलटणमधून आवळल्या मुसक्या.सरकारकडून गुन्हे मागे घेण्याचं आश्वासन देण्यात आलं आहे आणि त्याचं नोटिफिकेशन मंगळवारी जारी केलं जाईल. यामुळे गुन्हे दाखल झालेल्या आंदोलकांना दिलासा मिळेल. भविष्यात त्यांच्यावर कारवाई होणार नाही असंही सौरव दास यांनी म्हटलं..सीजेपीने सरकारसमोर तीन मागण्या ठेवल्या होत्या. त्यात पहिली मागणी धर्मेद्र प्रधान यांचा शिक्षण मंत्रिपदाचा राजीनामा घेणं ही होती. दुसरी मागणी आंदोलकांवरील गुन्हे मागे घेणं आणि तिसरी मागणी नीट पेपर लीकमुळे आत्महत्या केलेल्यांच्या कुटुंबियांना एक कोटी रुपये नुकसान भरपाई देणं ही होती. सरकारने धर्मेंद्र प्रधान यांचा राजीनामा घेतला आणि त्यानंतर इतर दोन मागण्यांवरही सकारात्मकता दर्शवली होती. अद्याप घोषणा मात्र केलेली नाही..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.