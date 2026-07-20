CJP Protest: वॉटर गनचे बंब, बंदुका घेऊन फौजफाटा तैनात; संसदेला छावणीचं स्वरुप, आंदोलकांना रोखण्यासाठी सज्ज

CJP Protest: जंतर मंतरवरून सीजेपीचे आंदोलक संसदेच्या दिशेनं जात आहेत. सध्या संसदेचं पावसाळी अधिवेशन सुरू असल्यानं संसद परिसरात कडेकोट सुरक्षा तैनात करण्यात आलीय. यातच आंदोलनाच्या पार्श्वभूमीवर सुरक्षेत मोठी वाढ करण्यात आली आहे. जर आंदोलक आक्रमक झाले आणि संसदेत घुसण्याचा प्रयत्न झाला तर अनुचित प्रकार घडू नये यासाठी सुरक्षा व्यवस्था वाढवण्यात आली आहे. .संसदेच्या परिसरात अग्निशमन दलाकडून वॉटर गनचे बंब उभा करण्यात आले आहेत. याशिवाय सीआयएसएफचे जवान तैनात आहेत. शस्त्रसज्ज जवान आणि पोलीस संसदेच्या परिसरात आहेत. याशिवाय संसदेचे गेटही बंद करण्यात आले असून सुरक्षा रक्षकांचा फौजफाटा उभा आहे..संसद मोर्चाला सुरुवात! बॅरिकेड्सना वेल्डिंग, लाठीचार्ज ते सरकारकडून चर्चेची तयारी; जंतर मंतरवर आतापर्यंत काय घडलं?.धर्मेंद्र प्रधान अमित शहांच्या भेटीलादिल्लीत सीजेपीचं आंदोलन सुरू असून अभिजीत दीपकेंच्या नेतृत्वाखाली आंदोलक संसदेच्या दिशेनं निघाले आहेत. दरम्यान, सरकारकडून चर्चेची तयारी दर्शवल्यानंतर हालचाली सुरू झाल्या आहेत. यातच केंद्रीय शिक्षण मंत्री धर्मेंद्र प्रधान हे केंद्रीय मंत्री अमित शहा यांच्या भेटीला गेले आहेत. त्यामुळे आता ते राजीनामा देणार का याची उत्कंठा लागून राहिलीय..संसदेकडे जाणारे मार्ग बंद, कलम १६३ लागूसंसदेचं पावसाळी अधिवेशन आणि सीजेपीच्या आंदोलनाच्या पार्श्वभूमीवर नवी दिल्लीच्या १५ विभागांमध्ये कलम १६३ लागू करण्यात आलंय. दिल्ली पोलिसांनी संसदेच्या दिशेनं जाणारे सर्व प्रमुख मार्ग सील केले आहेत. तसंच कोणत्याही अफवा पसरू नयेत आणि कायदा सुव्यवस्था बिघडू नये यासाठी जंतर मंतरसह आंदोलन सुरू असलेल्या परिसरात इंटरनेट बंद करण्यात आलं आहे. ३ किमी परिसरात इंटरनेट बंद केल्यानं नेटवर्क ठप्प झालं होतं. यानंतर सीजेपीनं हा आंदोलकांचा आवाज दाबण्याचा प्रयत्न असल्याचा आरोप केला..५ हजार पोलिसांचा फौजफाटादिल्लीत रात्रभर सीजेपीच्या आंदोलकांनी गर्दी केली. जंतर मंतरसह परिसरात फूटपाथवर शेकडो आंदोलक झोपले होते. कॉकरोच जनता पार्टीचे प्रवक्ते सौरव यांनी दिल्लीत २० हजार आंदोलक आल्याचा दावाही केलाय. तर सीजेपीच्या संसद मोर्चाच्या पार्श्वभूमीवर दिल्ली पोलिसांनी कडेकोट सुरक्षा बंदोबस्त तैनात केला आहे. ५ हजारांहून अधिक पोलीस कर्मचारी तैनात करण्यात आले आहेत. यात दिल्ली पोलिसांसही राखीव पोलीस दलाचाही समावेश आहे..शिष्टमंडळासोबत सरकारची चर्चाजंतर मंतरवर सुरू असलेल्या सीजेपीच्या आंदोलनावर तोडगा निघण्याची शक्यता आहे. सरकारकडून सीजेपीच्या शिष्टमंडळाशी चर्चा केली जाणार आहे. सौरव दास आणि आशुतोष रांका हे दोघे जेपी नड्डा यांच्या भेटीला गेले असल्याचं समजते. आता या बैठकीत काय होतं हे पाहणं महत्त्वाचं ठरणार आहे. सरकारकडून चर्चेसाठी हालचाली करण्यात आल्यानं आता आंदोलनाची धार कमी होण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.