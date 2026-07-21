हो, बर्गर खाल्ला! CJPच्या विजेता दहियानं दिलं स्पष्टीकरण, म्हणाला, मी दीड महिन्यापासून आंदोलनात

कॉकरोच जनता पार्टीच्या आवाहनानंतर दिल्लीत हजारो आंदोलक रस्त्यावर उतरले आहेत. सोमवारी पोलिसांकडून आंदोलकांवर लाठीचार्जही करण्यात आला. दरम्यान, अभिजीत दीपकेसह सीजेपीचे प्रवक्ते काही काळ आंदोलनात नव्हते. त्यांचे काही व्हिडीओ सोशल मीडियावर व्हायरल होत आहेत. अभिजीत दीपके जंतर मंतरवर होते. तर त्यांचे काही सहकारी आंदोलनातून बाजूला होते. सीजेपीचा प्रवक्ता विजेता दहिया याच्या व्हायरल व्हिडीओवरून आता प्रश्न उपस्थित केला जात आहे. यावर आता दहियाने प्रतिक्रिया दिलीय. Vijeta Dahiya Defends Himself Over Burger Video.विजेता दहियाचा व्हिडिओ व्हायरल होत असून त्यात तो एका रेस्टॉरंटमध्ये असल्याचा दावा केला जात आहे. आंदोलक रस्त्यावर पोलिसांच्या लाठीचा मार खात असताना दहिया बर्गर खात असल्याचा आरोप केला आहे. तर दुसऱ्या एका व्हिडीओत मोर्चा सोडून काय करतोय असं विचारलं असता त्यानं मौन बाळगल्याचं दिसतंय. आता या दोन्ही व्हिडीओवर दहियानं उत्तर दिलं आहे..खूप चांगला लाठीचार्ज केलात, धन्यवाद; अभिजीत दीपकेसह आंदोलकांनी पोलिसांचं टाळ्या वाजवून केलं स्वागत, VIDEO VIRAL.व्हायरल व्हिडीओ आणि आरोपांवर विजेता दहियाने सांगितलं की, मी मोर्चात सहभागी होतो, पण काही काळ मोर्चा थांबल्यानंतर अंघोळीसाठी घरी गेलो होतो. तसंच खूप भूक लागल्यानं बर्गर खात होतो असंही स्पष्ट केलं. दहियानं एका युट्यूब चॅनेलला दिलेल्या मुलाखतीत म्हटलं की, जे लोक जंतर मंतरवर होते त्यांना माहितीय की मी दोन रात्री इथंच होतो. मोर्चा सुरू झाला तेव्हाही मी मोर्चात होतो. पोलिसांनी इंटरनेट पूर्ण बंद केलं होतं..मी रात्री सांगितलं होतं की बॅरिकेड्सवरून उड्या मारू नका, जिथपर्यंत तुम्ही जाऊ शकता तिथपर्यंत जा. त्यानंतर मोर्चा झाला असं समजून मी घरी गेलो आणि अंघोळ करून परत येणार होतो. कारण रात्री कुणीतरी थांबणं आवश्यक होतं. त्यावरून इतका गोंधळ निर्माण केला गेला. जे इथं आले नाही तेच संभ्रम निर्माण करत आहेत. आंदोलकांना काही अडचण नाही असंही विजेता दहियाने स्पष्ट केलं..इन्स्टाग्रामवर व्हिडीओ शेअर करत विजेता दहियानं बर्गर खाल्ल्याच्या मुद्द्यावर उत्तर दिलं. तो म्हणाला की, मला भूक लागलेली आणि काही चांगलं खायची इच्छा झाली. मी बर्गर का खाल्ला हा मोठा मुद्दा बनवला जातोय. एखादी व्यक्ती बर्गर का खाते, त्याला भूक लागलेली असेल तर खाते. मला भूक लागलेली. मी दोन रात्र झोपलो नाहीय. आंदोलनात होते त्यांना सर्व दिसतंय. घरात बसून लोक काहीही बोलतायत. बर्गर खाऊन देशाच्या मुद्द्यावर बोललं तरी लोकांना अडचण आहे..आंदोलकांनी बगर्र खाल्ला, शेतकऱ्यांनी पिझ्झा खाल्ला तरी अडचण आहे. काही न खाता मेले, डान्स केला तरी अडचण आहे. कलर टी शर्ट घातला तरी अडचण आहे. तुम्हाला माहितीय का मी मोर्चात होतो की नाही, मला प्रश्न विचारताय? तुम्ही मला अपॉइंट केलंयत का? दीड महिना या आंदोलनात आहे आणि एक पैशाचं काम नाही केलं. ज्यांना भावना आहेत त्यांनाच हे समजेल अशा शब्दात विजेता दहियानं व्हायरल व्हिडीओवरून टीका करणाऱ्यांना सुनावलं..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.