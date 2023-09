By

चेन्नई : तामिळनाडूचे मुख्यमंत्री एम. के. स्टॅलिन यांनी अखेर मुलगा उदयनिधी स्टॅलिन यांनी केलेल्या सनानत धर्मावरील वादग्रस्त विधानावर अखेर मौन तोडलं आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी यावर टिप्पणी केल्यानंतर स्टॅलिन यांनी त्यांना हे शोभत नसल्याचं म्हटलं आहे. सनातन धर्म हा सामाजिक न्यायाच्या दृष्टीनं योग्य नाही, त्यामुळं त्याचं निर्मुलन केलं पाहिजे, अशा आशयाचं विधान तामिळनाडूचे मंत्री उदयनिधी यांनी केलं होतं. (CM MK Stalin left silence on Son Udayanidhi sanatan statement advice given to PM Modi)

मुख्यमंत्री स्टॅलिन यांनी काय म्हटलं?

मुख्यमंत्री स्टॅलिन म्हणाले, उदयनिधी यांनी सनातन धर्माविषयी केलेलं विधान हे चुकीच्या पद्धतीनं मांडलं जात आहे. उदयनिधींनी सनातनी विचारांच्या लोकांच्या नरसंहाराचं आवाहन, केल्याचं चुकीचं सांगितलं जात आहे. (Latest Marathi News)

भाजपानं सोशल मीडियात नेमलेल्या झुंडी उत्तर भारतात उदयनिधींबाबत खोटं विधान पसरवत आहेत. उदयनिधी यांनी 'नरसंहार' हा शब्द तामिळमध्ये किंवा इंग्रजीतूनही आपल्या विधानात उच्चारलेला नाही. पण खोटं पसरवण्यात याचा दावा करण्यात आला आहे.

CM योगींवर निशाणा

त्याचबरोबर स्टॅलिन यांनी उत्तर प्रदेशातील एका धार्मिक आचार्यानं उदयनिधी यांचं शीर कापून आणणाऱ्याला १० कोटी रुपयांचं बक्षिस जाहीर केलं होतं. यावरही मुख्यमंत्री स्टॅलिन यांनी भाष्य केलं आहे. या विधानाबद्दल उत्तर प्रदेशचे मुख्यमंत्री काही कायदेशीर कारवाई करणार आहेत की नाही? असा सवालही त्यांनी उपस्थित केला आहे. (Marathi Tajya Batmya)

पंतप्रधानांना सुनावलं

CM स्टॅलिन म्हणाले, पंतप्रधानांना तर सर्वच तपास यंत्रणांचा अॅक्सेस असतो त्यामुळं त्यांनी कुणाच्याही विधानावर प्रतिक्रिया देताना आधी त्यानं नेमकं म्हटलंय काय? हे तपासायला पाहिजे. त्यानंतरच आपली प्रतिक्रिया द्यायला हवी. पण आपले पंतप्रधान उदयनिधींबाबत पसरवलेल्या खोट्या विधानांवरच प्रतिक्रिया देत आहेत. (Marathi Tajya Batmya)

PM मोदींनी या दिली होती प्रतिक्रिया?

सनातन धर्माविरोधातील वादावर मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत पंतप्रधान मोदींनी मंत्र्यांनी काल भाष्य केलं. उदयनिधी स्टॅलिन यांच्या विधानाचं योग्य उत्तर द्यावं, अशा सूचना त्यांनी या बैठकीत केल्या. तसेच त्यांनी मंत्र्यांना भारत विरुद्ध इंडिया मुद्द्यावर प्रतिक्रिया देणं टाळण्याचा सल्लाही दिला.

उदयनिधी स्टॅलिन काय म्हणाले होते?

विद्यार्थ्यांसाठी आयोजित कार्यक्रमात उदयनिधी म्हणाले होते, "'सनातन धर्माला विरोध नाही तर त्याचं पूर्णपणे निर्मुलन करायला हवं. जसं डेंग्यू, मलेरियाला, कोरोनाला आपण विरोध करत नाही तर ते नष्टच करतो तसंच सनातन धर्माला नष्ट केलं पाहिजे. कारण सनातन धर्म हा सामाजिक न्याय आणि समानतेच्या विरोधात आहे"

भाजपनं केली हिटलरशी तुलना

भाजपनं देखील याच मुद्यावरून आक्रमक भूमिका घेत उदयनिधींचं वक्तव्य हे द्वेषमूलक स्वरूपाचं असून सनातन धर्माचे पालन करणाऱ्या ८० टक्के लोकांचा नरसंहार करण्याचं आवाहनच त्यांनी केलं आहे. उदयनिधी हे हिटरल आहेत, असंही भाजपनं म्हटलं आहे. काँग्रेस आणि विरोधकांची ‘इंडिया’ आघाडी स्टॅलिन यांच्या वक्तव्याचे समर्थन करतं का?’ हे त्यांनी स्पष्ट करावं, असं भाजपच्या आयटी सेलचे प्रमुख अमित मालवीय यांनी म्हटलं आहे.