CNG and PNG Rate: मोठी बातमी! १ जानेवारीपासून सीएनजी आणि पीएनजीच्या किमती कमी होणार; पण किती रुपयांनी? जाणून घ्या...

सर्वसामान्यांना नवीन वर्षात मोठी भेट मिळणार आहे. भारतातील ग्राहकांना कॉम्प्रेस्ड नॅचरल गॅस (CNG) आणि घरगुती पाईपद्वारे वापरल्या जाणाऱ्या नॅचरल गॅस (PNG) च्या किमती कमी झाल्यामुळे फायदा होणार आहे. पेट्रोलियम आणि नॅचरल गॅस रेग्युलेटरी बोर्ड (PNGRB) ने १ जानेवारी २०२६ पासून लागू होणाऱ्या टॅरिफ रेशनलायझेशनची घोषणा केली आहे. .पीएनजीआरबी सदस्य ए.के. तिवारी म्हणाले की, नवीन एकात्मिक टॅरिफ रचनेमुळे राज्य आणि लागू करांवर अवलंबून ग्राहकांना प्रति युनिट ₹२ ते ₹३ ची बचत होईल. पीएनजीआरबीने झोनची संख्या तीन वरून दोन पर्यंत कमी करून टॅरिफ सिस्टम सोपी केली आहे. २०२३ मध्ये लागू होणाऱ्या जुन्या सिस्टम अंतर्गत, अंतरावर आधारित तीन झोन तयार केले गेले होते. .NPS गुंतवणूकदारांसाठी महत्त्वाची बातमी! एक्झिट नियमांत बदल; PFRDA चा मोठा निर्णय, नवे नियम काय?.२०० किमी पर्यंतच्या अंतरासाठी ४२ रुपये, ३०० ते १,२०० किमी साठी ८० रुपये आणि १२०० किमी पेक्षा जास्त अंतरासाठी १०७ रुपये दर होता. तिवारी म्हणाले की, "आम्ही टॅरिफ तर्कसंगत केले आहे. आता तीन ऐवजी दोन झोन असतील आणि पहिला झोन संपूर्ण भारतातील सीएनजी आणि घरगुती पीएनजी ग्राहकांना लागू होईल. आता झोन १ साठी एकीकृत दर ५४ रुपये निश्चित करण्यात आला आहे, जो पूर्वी ८० रुपये आणि १०७ रुपये होता.".नवीन टॅरिफ रचनेमुळे भारतात कार्यरत असलेल्या ४० शहर गॅस वितरण (CGD) कंपन्यांच्या ३१२ भौगोलिक क्षेत्रातील ग्राहकांना फायदा होईल. तिवारी म्हणाले की, याचा फायदा CNG वापरणाऱ्या वाहतूक क्षेत्राला आणि स्वयंपाकासाठी PNG वापरणाऱ्या घरांना होईल. PNGRB ने निर्देश दिले आहेत की, या तर्कसंगत टॅरिफचे संपूर्ण फायदे ग्राहकांना दिले जावेत. ते नियमितपणे त्याचे निरीक्षण करेल. .तिवारी म्हणाले, "आमची भूमिका ग्राहक आणि या व्यवसायात सहभागी असलेल्या ऑपरेटर दोघांच्याही हितसंबंधांमध्ये संतुलन राखण्याची आहे. सरकारी कंपन्या (पीएसयू), खाजगी कंपन्या आणि संयुक्त उपक्रमांसह संपूर्ण देशाला परवाने देण्यात आले आहेत. पीएनजीआरबी सीजीडी कंपन्यांना राज्य सरकारांशी समन्वय साधण्यास मदत करत आहे. ज्यामुळे अनेक राज्ये व्हॅट कमी करत आहेत आणि मंजुरी प्रक्रिया सुलभ करत आहेत. .Silver Price Impact: चांदी ठरली गेमचेंजर! या उद्योगपतीची कोट्यवधींची कमाई; चांदीचे भाव वाढल्याने कंपनीचे शेअर्स रॉकेटसारखे झेपावले.तिवारी म्हणाले, "आम्ही केवळ नियामक म्हणून काम करत नाही तर एक सुविधा देणारा म्हणूनही काम करत आहोत." सीएनजी आणि घरगुती पीएनजीसाठी परवडणारा आणि तर्कसंगत गॅस पुरवण्याच्या सरकारच्या पुढाकारामुळे देशभरात नैसर्गिक वायूचा वापर वाढण्याची अपेक्षा आहे. सीजीडी क्षेत्र हे भारतात नैसर्गिक वायूचा वापर वाढवणारे एक प्रमुख क्षेत्र मानले जाते.