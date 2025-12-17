देश

CNG and PNG Rate: मोठी बातमी! १ जानेवारीपासून सीएनजी आणि पीएनजीच्या किमती कमी होणार; पण किती रुपयांनी? जाणून घ्या...

CNG and PNG Price News: २०२६ पासून ग्राहकांना सीएनजी आणि पीएनजीच्या किमतीत मोठी सवलत मिळणार आहे. गॅसच्या किमती २ ते ३ रुपयांनी कमी होऊ शकतात, असे पेट्रोलियम आणि नॅचरल गॅस रेग्युलेटरी बोर्डाने सांगितले.
सर्वसामान्यांना नवीन वर्षात मोठी भेट मिळणार आहे. भारतातील ग्राहकांना कॉम्प्रेस्ड नॅचरल गॅस (CNG) आणि घरगुती पाईपद्वारे वापरल्या जाणाऱ्या नॅचरल गॅस (PNG) च्या किमती कमी झाल्यामुळे फायदा होणार आहे. पेट्रोलियम आणि नॅचरल गॅस रेग्युलेटरी बोर्ड (PNGRB) ने १ जानेवारी २०२६ पासून लागू होणाऱ्या टॅरिफ रेशनलायझेशनची घोषणा केली आहे.

