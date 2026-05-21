Abhijeet Dipke: दिल्लीत पोहोचताच पोलीस तिहार जेलमध्ये टाकतील... ‘कॉकरोच जनता पार्टी’चे संस्थापक अभिजीत दीपकेंना भीती सतावतेय

सरन्यायाधीश सूर्यकांत यांच्या वक्तव्यानंतर स्थापन झालेली कॉकरोच जनता पार्टी सोशल मीडियावर सुपरहिट झाली आहे. इंस्टाग्रामवरील फॉलोअर्सच्या बाबतीत या पक्षाने अवघ्या काही दिवसांतच दशकांहून जुन्या भाजपला मागे टाकले आहे. तर एक्स (X) वरही तो वेगाने लोकप्रिय होत आहे. मात्र, भारतात हे खाते ब्लॉक करण्यात आले आहे. या पक्षाचे संस्थापक अभिजीत दीपके असून आता त्यांना तुरुंगात जाण्याची भीती वाटत आहे. .त्यांनी एका मुलाखतीत म्हटले आहे की, दिल्लीत येताच पोलीस त्यांना अटक करून तिहार तुरुंगात टाकतील. अखेरीस आम्हाला या देशात आमची ओळख कळली आहे, की आमच्याकडे झुरळांसारखे पाहिले जाते.'कॉकरोच जनता पार्टी'ने इंस्टाग्राम फॉलोअर्सच्या बाबतीत भाजपला मागे टाकल्याबद्दल बोलताना ते म्हणाले, "आमचे फॉलोअर्स जास्त आहेत याचा मला आनंद नाही. त्याने काय होणार आहे? मुद्दे तेच राहतील.".यूपी निवडणुकीसाठी कॉकरोच जनता पार्टीला पहिला उमेदवार मिळाला; थेट मुस्लिम आमदारांनी CJP मधून निवडणूक लढवण्याचा निर्णय घेतला.इंस्टाग्रामवर फॉलोअर्सच्या बाबतीत भाजपला मागे टाकणाऱ्या कॉकरोच जनता पार्टीबद्दल बोलताना तो म्हणाला, "आमचे फॉलोअर्स जास्त आहेत याचा मला आनंद नाही. त्याचे काय होणार? मुद्दे तेच राहतील. दिवसाच्या सुरुवातीला, भारतात कॉकरोच जनता पार्टीचे एक्स अकाउंट ब्लॉक करण्यात आले. दीपकने एक्स अकाउंट उघडल्यावर दिसणाऱ्या पॉप-अपचा फोटो शेअर केला. कॅप्शनमध्ये लिहिले, अपेक्षेप्रमाणे, भारतात कॉकरोच जनता पार्टीचे अकाउंट ब्लॉक करण्यात आले आहे. .दिल्ली विमानतळावर पोहोचल्यावर त्याला अटक केली जाईल, असेही त्याने सांगितले. दीपकने मुलाखतीत सांगितले, "मला वाटते की दिल्ली विमानतळावर उतरताच दिल्ली पोलिसांचा ताफा मला तिहार तुरुंगात घेऊन जाईल." अभिजीत हा ३० वर्षीय राजकीय संवाद रणनीतिकार असून तो सध्या अमेरिकेत आहे. त्याने नुकतेच बोस्टन विद्यापीठातून जनसंपर्क विषयात पदवी प्राप्त केली आहे. .अमेरिकेत येण्यापूर्वी तो डिजिटल राजकीय संदेशन, कथानक निर्मिती आणि ऑनलाइन मोहीम रणनीतीमधील कामासाठी ओळखला जात होता. त्याने पुण्यातून पत्रकारितेतील पदवीचे शिक्षण पूर्ण केले आहे. मोठ्या संख्येने फॉलोअर्स असल्यामुळे सोशल मीडियावर चर्चेत असलेले 'कॉकरोच जनता पार्टी'चे 'एक्स' अकाऊंट गुरुवारी ब्लॉक करण्यात आले. .Cockroach Janata Party : 'कॉक्रोच जनता पार्टी'ला कोणाचं फंडिंग? राजकीय वाटचाल कशी असणार, अभिजीत दिपकेंनी सगळचं सांगितलं; "मी तर अमेरिकेत".मात्र, बंदीनंतर लगेचच 'कॉकरोच इज बॅक' या नावाने दुसरे हँडल तयार करण्यात आले. त्याचे संस्थापक अभिजीत दीपके यांनी पीटीआयला सांगितले, "कालपासून आमचे अकाऊंट हॅक करण्याचे प्रयत्न होत असल्याने ही अपेक्षा होतीच. पण सरकारची ही चाल उलटली आहे." 'कॉकरोच इज बॅक' हे एक्स हँडल सुरू झाल्यानंतर एका तासाहून अधिक वेळानंतर, दुपारी ३.४० वाजता त्याचे फॉलोअर्स १६,८०० होते.